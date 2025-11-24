Estados Unidos intensifica búsqueda de "El Porky" en Guatemala

Estados Unidos y Guatemala redoblaron sus esfuerzos en los últimos días para dar con el paradero de Yulan Adonay Archaga Carías, alias "El Porky", quien es uno de los fugitivos más peligrosos del hemisferio y más buscados por el FBI.
Según la información proporcionada, "El Porky", una figura clave de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, se habría desplazado a Guatemala.
Los reportes de inteligencia señalan que el líder criminal se desplazó hacia territorio Chapín, por lo que la Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano -unidad especializada del FBI contra el crimen organizado transnacional- amplió su presencia y colaboración con las autoridades guatemaltecas.
La búsqueda de "El Porky" se concentra en zonas fronterizas y áreas urbanas donde se conoce que la MS-13 tiene presencia.
Las fuentes de inteligencia afirman que Archaga Carías, originario de San Pedro Sula, podría estar utilizando rutas clandestinas y apoyo logístico de células locales para evitar su localización.
Desde hace varios años, "El Porkys" figura desde hace varios años en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, ya que es señalado en el tráfico de droga hacia Estados Unidos, así como lavado de dinero, coordinación de asesinatos y suministro de armas a la estructura de la MS-13.
Asimismo, es descrito por el gobierno de Estados Unidos como un hombre "extremadamente peligroso", por lo que la cifra por entregarlo es millonaria y muy poco común en casos de crimen organizado trasnacional.
Archaga Carías enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de cocaína, participación en una empresa criminal bajo la ley Rico y posesión de armas de guerra destinadas a actividades de narcotráfico.
Además de los delitos que enfrenta, "El Porky" es conocido por el escape de "película" que protagonizó en los juzgados de El Progreso, Honduras, con la ayuda de un comando fuertemente armado el 14 de febrero de 2020.
Desde su fuga, no se ha tenido rastro de Yulan Adonay Archaga Carías.
A inicios de 2025, circuló en las redes sociales que el líder de la organización criminal había sido detenido en Barranquilla, Colombia. Información que se desvirtuó por las autoridades.
Por facilitar la fuga de "El Porky" tres hombres han sido detenidos por las autoridades hondureñas y fueron sentenciados a 124 años de cárcel. La sentencia incluye penas por asesinato de cuatro policías, asociación ilícita, tenencia de armas y municiones, robo, uso indebido de uniformes y otros delitos.