Estados Unidos intensifica búsqueda de "El Porky" en Guatemala

Según informaron las autoridades del FBI y de Guatemala se intensificó la búsqueda de "El Porky" tras obtener información de que se ha desplazado en este país

  • 24 de noviembre de 2025 a las 12:24
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
1 de 12

Estados Unidos y Guatemala redoblaron sus esfuerzos en los últimos días para dar con el paradero de Yulan Adonay Archaga Carías, alias "El Porky", quien es uno de los fugitivos más peligrosos del hemisferio y más buscados por el FBI.

 Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
2 de 12

Según la información proporcionada, "El Porky", una figura clave de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, se habría desplazado a Guatemala.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
3 de 12

Los reportes de inteligencia señalan que el líder criminal se desplazó hacia territorio Chapín, por lo que la Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano -unidad especializada del FBI contra el crimen organizado transnacional- amplió su presencia y colaboración con las autoridades guatemaltecas.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
4 de 12

La búsqueda de "El Porky" se concentra en zonas fronterizas y áreas urbanas donde se conoce que la MS-13 tiene presencia.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
5 de 12

Las fuentes de inteligencia afirman que Archaga Carías, originario de San Pedro Sula, podría estar utilizando rutas clandestinas y apoyo logístico de células locales para evitar su localización.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
6 de 12

Desde hace varios años, "El Porkys" figura desde hace varios años en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, ya que es señalado en el tráfico de droga hacia Estados Unidos, así como lavado de dinero, coordinación de asesinatos y suministro de armas a la estructura de la MS-13.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
7 de 12

Asimismo, es descrito por el gobierno de Estados Unidos como un hombre "extremadamente peligroso", por lo que la cifra por entregarlo es millonaria y muy poco común en casos de crimen organizado trasnacional.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
8 de 12

Archaga Carías enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de cocaína, participación en una empresa criminal bajo la ley Rico y posesión de armas de guerra destinadas a actividades de narcotráfico.

 Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
9 de 12

Además de los delitos que enfrenta, "El Porky" es conocido por el escape de "película" que protagonizó en los juzgados de El Progreso, Honduras, con la ayuda de un comando fuertemente armado el 14 de febrero de 2020.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
10 de 12

Desde su fuga, no se ha tenido rastro de Yulan Adonay Archaga Carías.

 Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
11 de 12

A inicios de 2025, circuló en las redes sociales que el líder de la organización criminal había sido detenido en Barranquilla, Colombia. Información que se desvirtuó por las autoridades.

Foto: Archivo El Heraldo
Estados Unidos intensifica búsqueda de El Porky en Guatemala
12 de 12

Por facilitar la fuga de "El Porky" tres hombres han sido detenidos por las autoridades hondureñas y fueron sentenciados a 124 años de cárcel. La sentencia incluye penas por asesinato de cuatro policías, asociación ilícita, tenencia de armas y municiones, robo, uso indebido de uniformes y otros delitos.

Foto: Archivo El Heraldo
