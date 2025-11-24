  1. Inicio
Salvador Nasralla llega a Santa Bárbara a visitar a familias de fallecidos en accidente

Junto a su esposa Iroshka Elvir, aseguró que viajaron para poder "solidarizarnos, que yo sé que eso no va a revivir a las personas, pero por lo menos un poco de consuelo"

  • 24 de noviembre de 2025 a las 13:13
El candidato presidencial del Partido Liberal envió sus condolencias a los parientes de los fallecidos.

 Foto: Captura de video

Santa Bárbara, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró que cambiaron su agenda de este lunes para poder viajar hasta San José de Colinas, Santa Bárbara, para poder estar junto a los familiares el fatal accidente en el que murieron al menos 8 personas y otras 30 más resultaron heridas.

Junto a su esposa, Iroshka Elvir, Nasralla aseguró que viajaron para poder "solidarizarnos, que yo sé que eso no va a revivir a las personas, pero por lo menos un poco de consuelo y saber que el sacrificio de ellos no es en vano, porque el próximo domingo va a tomar un nuevo rumbo a favor de los más necesitados".

Nasralla aseguró que pese a que todos venían de una concentración política, no se trata de una tragedia "política, es una tragedia que pudo haber pasado cualquier día en ese carro".

Kennet Sabillón murió luego de que ambulancia se estrellara tras accidente en Santa Bárbara

El domingo, el día del fatal hecho, en un mensaje en video compartido en sus redes sociales, Nasralla habló en nombre del partido, asegurando que están "muy acongojados, por lo que sucedió accidentalmente en San José de Colinas".

"En nombre del Partido Liberal quiero presentar mis condolencias a las familias de las personas que fallecieron y rogar a Dios por su descanso eterno y también por la salud, para que recuperen las personas que resultaron heridas", dijo en el clip el candidato a la presidencia.

Nasralla aseguró que "nuestro partido va a colaborar con todo lo que está pasando, para los ataúdes que sean necesarios, los gastos fúnebres para estas personas que, inocentemente, por una falla mecánica de un carro han perdido la vida o han quedado heridos".

