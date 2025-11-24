Salvador Nasralla llega a Santa Bárbara a visitar a familias de fallecidos en accidente

Santa Bárbara, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró que cambiaron su agenda de este lunes para poder viajar hasta San José de Colinas, Santa Bárbara, para poder estar junto a los familiares el fatal accidente en el que murieron al menos 8 personas y otras 30 más resultaron heridas.

Junto a su esposa, Iroshka Elvir, Nasralla aseguró que viajaron para poder "solidarizarnos, que yo sé que eso no va a revivir a las personas, pero por lo menos un poco de consuelo y saber que el sacrificio de ellos no es en vano, porque el próximo domingo va a tomar un nuevo rumbo a favor de los más necesitados".

Nasralla aseguró que pese a que todos venían de una concentración política, no se trata de una tragedia "política, es una tragedia que pudo haber pasado cualquier día en ese carro".