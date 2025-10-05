En video queda captado doble crimen afuera de un bar en Sabá, Colón

Colón, Honduras.-Una cámara de seguridad grabó el momento en que tres individuos, tras una riña afuera de un bar en Sabá, Colón, asesinan a dos jóvenes.

En el video, que fue compartido en redes y que dura casi 5 minutos, se puede ver a un grupo de hombres hablando frente a un carro blanco tipo pick-up.

La situación se torna peligrosa cuando comenzaron a empujarse entre ellos y se alejan de la unidad en medio de la pelea.

Cerca del segundo minuto de las imágenes se logra escuchar un disparo y un cuerpo cae al suelo, mientras que algunas personas comienzan a alejarse.

Dos minutos más tarde y en medio de la riña que no cesó pese al primer fallecido, otro joven se aleja y se puede ver que está intentando realizar una llamada.