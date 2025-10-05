En video queda captado doble crimen afuera de un bar en Sabá, Colón

Colón, Honduras.-Una cámara de seguridad grabó el momento en que tres individuos, tras una riña afuera de un bar en Sabá, Colón, asesinan a dos jóvenes.
En el video, que fue compartido en redes y que dura casi 5 minutos, se puede ver a un grupo de hombres hablando frente a un carro blanco tipo pick-up.
La situación se torna peligrosa cuando comenzaron a empujarse entre ellos y se alejan de la unidad en medio de la pelea.
Cerca del segundo minuto de las imágenes se logra escuchar un disparo y un cuerpo cae al suelo, mientras que algunas personas comienzan a alejarse.
Dos minutos más tarde y en medio de la riña que no cesó pese al primer fallecido, otro joven se aleja y se puede ver que está intentando realizar una llamada.
En ese momento, el hombre que tenía el arma en la mano se acerca por la espalda y le dispara en cuatro ocasiones, dejándolo tirado a unos metros de su amigo.
Los tres jóvenes se quedan en el lugar viendo lo que acaban de hacer y se suben al carro color blanco, pero unos segundos antes de irse, paran y acomodan al segundo fallecido.
Luego de este acto, los asesinos se van, sin darse cuenta de que detrás de ellos venía una patrulla policial que estaba cerca del lugar cuando ocurrió el doble crimen.
Cuando la patrulla llega al lugar, las personas que presenciaron el doble asesinato le informaron a los oficiales que el pick-up blanco que acababa de irse era donde habían escapado tres hombres que perpetraron el hecho, por lo que la unidad comienza una persecución y captura a los malhechores.
Detenidos
Los capturados son un hombre de 26 años, originario de Las Golondrinas, Sabá, a quien se le decomisó una pistola marca Jericho, serie 95317483, con empuñadura plástica negra y un teléfono celular.
El segundo detenido es un joven de 19 años, originario de Nueva Arcadia, Copán, y residente en la Primera Calle de Sabá.
Mientras que el tercero, de 39 años, también originario y residente de Las Golondrinas, fue arrestado con una pistola marca CZ, serie A266416, y el vehículo Chevrolet blanco, placa HBL 4755, utilizado presuntamente para huir de la escena del crimen.