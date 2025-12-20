Hospital Escuela registra hasta 200 embarazos adolescentes al mes

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta 200 adolescentes embarazadas ingresan mensualmente al Hospital Escuela, según registros del último trimestre del 2025. Melissa Ordóñez, ginecóloga obstetra, aseguró que el repunte de casos durante los últimos meses genera preocupación en miembros del sector salud. "Sí, ha sido bastante el incremento en las adolescentes embarazadas y tenemos bastante preocupación con esto porque en vez de disminuir el embarazo en la adolescente, estamos teniendo incrementos", lamentó Ordóñez. Datos obtenidos por EL HERALDO indican que hasta agosto de 2025, la unidad de Materno Infantil del Hospital Escuela atendió entre 140 y 170 adolescentes embarazadas cada mes, lo que indica que, desde octubre ese porcentaje de atenciones incrementó un 30%.

Edades

Según la experta en ginecología, las menores de 15 años lideran las incidencias de embarazo adolescentes, lo que a su corta edad "incrementa el riesgo de complicaciones". "En promedio, la media anda más o menos entre los 15 años, por ser una pacientes muy jóvenes, su cuerpo todavía no está listo para formar un bebé; entonces corremos estos riesgos con ellas, porque son pacientes de alto riesgo por ende tienen que venir aquí al Hospital Escuela", apuntó. Además, reveló que reportan casos alarmantes casos de niñas con 11 y 12 años embarazadas. "Hemos recibido niñas hasta de 11 años y cuando son bien pequeñas, pues lastimosamente sí han sido por abuso sexual. Entonces sí tenemos que tener bastante cuidado con las niñas, no dejarlas solas y darles la confianza de que puedan acercarse a los padres o al responsable, porque en algunos casos estas niñas pues no viven con sus papás, sino que viven en familias desintegradas", sugirió.

Denuncias

Mediante la solicitud de información SOL-MP-3178 este rotativo constató que hasta julio de 2025, la mitad de denuncias por delitos sexuales registrados en el Ministerio Público las víctimas fueron menores de edad. Los datos apuntan que, en los últimos 8 años se contabilizan 33,600 víctimas de delitos sexuales, pero más de la mitad (el 53%), según los registros del Ministerio Público, las víctimas tenían entre 0 y 17 años. Es decir, de las víctimas reportadas entre 2017 y junio de 2025, un total de 17,829 (5 de cada 10 víctimas) eran niños y adolescentes.

Recomendaciones