Honduras entre los países de América ​​con la tasa más alta de homicidios

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras sigue siendo uno de los países de Centroamérica y de toda América Latina con la tasa de homicidios más alta. Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad, obtenidos a través del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), muestran que hasta el 18 de diciembre de 2025 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 22.22. En comparación con año anterior, es decir en 2024, las autoridades de Seguridad aseguran que hay una reducción de 3.10, ya que la tasa de homicidios fue de 25.32 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el continente americano la tasa de muertes violentas es de las más altas, ya que en promedio se contabilizan 19 por cada 100 mil habitantes. Mientras que el promedio mundial es de aproximadamente 6.18 muertes violentas. Sin embargo, países como Japón, en el continente asiático, reporta una tasa de homicidios de 0.2 por cada 100 mil habitantes. Esto muestra que, pese a las medidas adoptadas y la reducción que muestran cifras oficiales, Honduras continúa siendo uno de los países más violentos. De acuerdo con las autoridades de seguridad hondureñas, los datos no solo muestran una baja en los casos anuales, sino en los reportes diarios. El promedio diario de homicidios este año 2025 es de 6.34, con una reducción de 0.78 con respecto al año anterior que reportó 7.2 muertes violentas al día.

En diciembre se reportan más muertes violentas

Los datos estadísticos, además, establecen que en 352 días de 2025, es decir hasta el 18 de diciembre, se reportaron 2,231 personas asesinadas. En relación al promedio diario de muertes violentas, mayo con 7.35 fue el que registró más casos. En diciembre fueron 7.33 personas asesinadas. En comparación con 2024, este mes es el que registra un aumento de casos, indican las cifras oficiales. En tanto, en noviembre de 2025 se registró el promedio más bajo: 5.57 personas que perdieron la vida en hechos sangrientos.