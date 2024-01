Honduras redujo la tasa de homicidios, pero es la más alta en Centroamérica

Según este ente universitario, para el 2022 el promedio de homicidios fue de 37.4. Sobre el 2023, la Secretaría de Seguridad reportó una reducción de siete puntos en la tasa de homicidios , cayendo a 31.14, sin embargo, estos datos todavía no son validados por el Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Según él, un problema grave que hay en el país es que no se sabe cuál es el plan de seguridad, o qué medidas se deben tomar, se desconoce si hay un plan de generación de empleo. Por otro lado, existe una crisis en los operadores de justicia, la Fiscalía no funciona, las cortes tampoco y la misma Policía tiene un problema estructural, condenó.

Por otro lado, “nos afecta de sobremanera al momento de atraer inversión extranjera directa. A pesar de que algunas personas no lo entienden, inversión es lo que requiere el país para salir adelante”, dijo. Recordó que para atraerla se necesita tener seguridad jurídica y seguridad ciudadana.

“Eso nos afecta muchísimo porque también ahuyenta la inversión. El mensaje que se da al inversionista y a la ciudadanía es que no hay imperio de la ley en el país, que cualquiera puede tomar una propiedad y no pasa nada”, lamentó García.

Otro tipo de violencia que a veces no se percibe, es la relacionada con las invasiones de tierra, mencionó.

Para el abogado, criminalista y catedrático universitario Gonzalo Sánchez, El Salvador redujo más rápidamente la violencia que Honduras porque el presidente Nayib Bukele vio la crisis como una emergencia nacional, como un problema de Estado y no solo como un problema de la Policía.

En El Salvador se conformó un bloque común integrado por el Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones del Estado para poder enfrentar frontalmente a las estructuras delincuenciales y criminales, agregó Sánchez.

Recordó que ha “venido diciendo que esta es una emergencia nacional. Afecta la inversión nacional, extranjera, el luto que causa en la familia hondureña y que también nos señalan como un narcoestado. Entonces yo creo que hay que ponerle mucha atención al problema social”.

En el caso de Nicaragua, que presenta bajos índices de violencia, el criminalista, sostuvo que “allá hay una dictadura de mano dura. Allá los mareros que ingresan, no salen vivos. No han podido penetrar porque se tiene una buena inteligencia que no permite que los delincuentes ingresen a ese país”, explicó.

Sánchez también lamentó que toda la responsabilidad de los índices de violencia se los adjudique a la Policía, cuando también tiene responsabilidad el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del Estado.

Rememoró que hace unos días, un individuo asesinó a una dama en Copán y la policía lo capturó de inmediato con la ropa que aparece en el video, con el vehículo y otras evidencias y lo llevó ante la justicia, pero el juez lo dejó libre.

Reflexionó que los policías se juegan la vida arrestando a los criminales pero cuando llegan a los tribunales de justicia por una puerta entran y por otra salen.

“Así no se puede luchar contra la delincuencia y criminalidad, se necesita un bloque común, de lo contrario el país seguirá como el más violento de la región”, reflexionó, al recalcar que eso fue lo que hizo El Salvador, el país con la tasa de homicidios más baja de Centroamérica.