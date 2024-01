Lamentó que el tema de la delincuencia común y organizada no se ha detenido en los municipios en donde se ha establecido este estado de excepción, pues constantemente se observa incidentes en las comunidades, así como denuncias por redes sociales, donde la gente se queja de la violencia, del robo de sus pertenencias, que no pueden andar en las calles (peor en horas de la noche), así como los crímenes ocurridos en Roatán, que ponen en alerta al país.

De acuerdo con el abogado y criminólogo Nery Ordóñez, la población señala a la Policía por la falta de una reducción sustancial de los homicidios y de la violencia, sin embargo, eso es injusto porque esta es una tarea de todos los operadores de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial y otras instancias del Estado.

Lamentó que no haya una estrategia conjunta de los operadores de justicia, sino que cada institución está trabajando aisladamente.

“Aquí todo el mundo solo tiene ojos para ver los resultados de la Policía. No tiene ojos para ver el actuar de la Fiscalía, que es el ente que dirige la investigación. Hay que ver la labor de los fiscales pues son ellos los que técnica y jurídicamente dirigen las investigaciones. El Ministerio Público debe rendir cuentas”, demandó Ordóñez.

“Hasta este momento no he escuchado que el Ministerio Público se pronuncie bajo el estado de excepción. ¿Por qué motivo? Porque al final se van en libertad todo ese montón de detenidos, porque los testigos no se presentan a sustentar el caso y los fiscales no hacen mayor cosa. Hay que recordar que con el estado de excepción lo que se busca es a los miembros de las estructuras criminales”, añadió.

“Han dejado sola a la Policía. Aquí la Corte actúa por su lado, lo mismo el Ministerio Público. El Congreso no aplica bien las normas y la normativa, el Instituto de la Propiedad no facilita el registro vehicular a la Policía y el 911 ahora ya no responde a las llamadas de la ciudadanía”, criticó.

Estos factores influyen para que los crímenes en Honduras queden en impunidad, uno de los retos más grandes de Honduras desde hace décadas.