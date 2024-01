Cada 23 horas ocurre un femicidio en Honduras

Diana pensó que esa sería una pelea más de esas que siempre terminan en amenazas, pero, ese día el final cambió y las palabras se convirtieron en realidad. En medio del altercado su pareja sentimental sacó su arma de fuego y acabó no solo con la vida de Diana, sino también con la de su hijastra.

“La pareja de mi tía era una persona violenta. Él, incluso, tenía un arma con la que la amenazaba cada vez que había alguna discusión o pelea, ella solía comentar esto de vez en cuando”, lamentó en diálogo con EL HERALDO Plus, Marcos, sobrino de Diana.

Según los datos analizados por EL HERALDO Plus , los casos de femicidios variaron en los últimos cuatro años; los picos más altos fueron en 2021 y 2023. En 2024, si las cifras continúan de la misma forma, los casos podrían mantenerse o -incluso- aumentar.

Este 25 de enero, el país conmemora el Día de la Mujer Hondureña lleno de luto y dolor. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los reportes de femicidios de los últimos cuatro años y 15 días, evidenciando que se registró la muerte violenta de una mujer cada 23 horas.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más justa (ASJ), manifestó a EL HERALDO Plus que estas cifras de femicidios son producto de “la desatención por parte del Sistema Penal de Justicia de Honduras, que ha desatendido el crecimiento de este fenómeno”.

“Cuando se desatiende el fenómeno no se estudian sus causas, no se exploran estrategias claras, efectivas, sostenibles, entonces los fenómenos tienden a crecer y evolucionar (tanto) que cuando ya empiezan a generar debate, caos y crisis, ya hay un índice tan alto, que ya no hay tiempo para reaccionar”, expresó Castañeda.

Además, afirmó que hace falta “capacitación y sensibilización” en las instituciones del Estado, ya que “en el caso de la Policía y Ministerio Público no tiene un objetivo claro de cómo prevenir e investigar el femicidio”.