En la historia militar nunca un teniente coronel ha sido escolta de políticos

Fuentes a lo interno del Estado Mayor Conjunto detallaron a EL HERALDO Plus que Rodríguez Chinchilla, con el rango de teniente coronel , ostenta el cargo de subdirector de Relaciones Públicas, lo que incluye monitorear las redes sociales y reportar a los críticos.

Tegucigalpa, Honduras. Perplejidad causó entre militares activos, en disponibilidad y retirados que las Fuerzas Armadas dijeran que el teniente coronel Ubaldo Rodríguez Chinchilla, subdirector de Relaciones Públicas de la institución castrense, no anda en actividades políticas con Rixi Moncada , exministra de defensa y candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), sino que es parte de su seguridad.

Consideró que el comunicado de las Fuerzas Armadas con respecto a Rodríguez Chinchilla carece de una justificación válida. Es cierto que la ley manda a darle seguridad a ciertas personas, pero no se indica que debe ser un teniente coronel. Esta situación se ha degenerado, afirmó el militar retirado.

Según Raynel Funes, general en condición de retiro , un teniente coronel puede ser subcomandante de un batallón, miembro de un estado mayor de brigada, subdirector y director de un centro de estudios, pero no un escolta de una figura política o de un exministro de defensa; esas son funciones de un subteniente para abajo, afirmó.

Aunque desde la institución castrense presentan a Rodríguez Chinchilla como parte del equipo de protección de dignatarios, normalmente estos equipos salen de la Guardia Presidencial, de Fuerzas Especiales, incluso de la Policía Militar por ser una unidad operativa y de unidades de combate y del área de seguridad del cuartel del ejército, pero no de un elemento asignado a relaciones públicas.

Igualmente, una fuente conocedora del campo militar explicó que si Rodríguez Chinchilla está asignado en el campo de las relaciones públicas de las FF AA, no hay razón para que preste servicios en una misión de protección de dignatario, porque sus obligaciones como subdirector son más administrativas. "Él puede dirigir las operaciones de relaciones públicas o representar en algunos casos al director, pero no tendría que andar en ninguna misión de protección de dignatarios”, afirmó.

Para tapar el error, ellos pueden decir que le dieron la misión de que ande en la protección de dignatarios. Los escoltas son grados subalternos, pero de teniente coroneles no es común. “Un teniente coronel no es para andar de escolta personal. Para un teniente coronel puede ser hasta incómodo que lo designen como guardia personal un dignatario, aunque algunos de ellos no merecen la palabra dignatario”, opinó.

Un teniente coronel puede estar en la Guardia de Honor Presidencial dirigiendo equipos de dignatarios, pero ser parte del equipo en campo es muy difícil. "Ellos siempre van a buscar justificar, si sacan a un teniente coronel es para que dirija, pero en este caso parece que se trata de un achichincle de Libre”, añadió.