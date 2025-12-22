Alec Baldwin tuvo pensamientos suicidas tras la tragedia del rodaje de Rust

El actor y productor estadounidense Alec Baldwin ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional y psicológico que le dejó la tragedia ocurrida en el set de Rust.
En octubre de 2021 una pistola que él sostenía disparó una bala real que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.
Baldwin, que fue imputado por el suceso en varias ocasiones, explicó recientemente en el pódcast Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction que llegó a experimentar pensamientos suicidas tras la reapertura de cargos en su contra relacionados con la muerte de Hutchins.
En su relato, Baldwin describió cómo la presión mediática y judicial afectó profundamente su salud mental y física, haciendo que pasara largos periodos de tiempo sin poder levantarse o con una sensación persistente de desesperanza.
“Las personas que más me preocupaban, las personas por las que sentía el dolor más profundo, eran mi mujer y mis hijos”, dijo, señalando que su familia fue testigo de momentos en los que él simplemente no podía moverse o encontrar sentido al día a día tras la tragedia.
El actor admitió que hubo fases en las que durmió la siesta todos los días durante un año debido al estado de su salud mental, y que en algunas ocasiones pensó: “No quiero despertarme otro día, me voy a ir”.
Aun así, también subrayó que encontró fuerzas en su fe y en el apoyo de su esposa Hilaria y sus hijos, lo que le permitió posponer cualquier decisión drástica y seguir adelante.
Además, Baldwin describió cómo la situación ha repercutido en diferentes aspectos de su vida: espiritualmente, físicamente, financieramente y en su carrera. “Me ha quitado al menos diez años de vida”, afirmó, remarcando que la experiencia ha sido “devastadora” en todos los sentidos.
El actor también se refirió a la actuación de los fiscales de Nuevo México, criticando que aplicaron normas distintas sobre el manejo de armas en el set después de que ocurriera el accidente, algo que calificó de “aterrador”. Baldwin llegó a afirmar que algunos fiscales estaban más interesados en la notoriedad mediática que en la justicia.
Este testimonio se suma a declaraciones anteriores de su esposa, Hilaria, quien en marzo de 2025 contó en su reality show que Baldwin había expresado pensamientos suicidas y un profundo sentimiento de culpa tras la muerte de Hutchins. Según ella, Baldwin llegó a escribirle mensajes hablando de querer morir y ha enfrentado problemas de salud como consecuencia del estrés.
El caso legal en sí ha tenido varios giros. Tras una larga investigación y múltiples audiencias, los cargos penales contra Baldwin por homicidio involuntario fueron finalmente descartados en 2024, luego de que un juez señaló fallas en cómo se manejó la evidencia. Aunque el proceso penal terminó, aún hay acciones civiles y una discusión pública intensa sobre responsabilidad y seguridad en los sets de filmación.
En suma, la tragedia de Rust no solo transformó la vida de la familia de Hutchins, que perdió a una madre y profesional respetada, sino que también marcó profundamente a Baldwin, quien ha reconocido públicamente la lucha emocional que enfrentó y sigue enfrentando mientras trata de seguir con su vida y carrera.