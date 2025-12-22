De varias pedradas le quitan la vida a un hombre en Belén, Lempira

Lempira, Honduras.- Un hombre perdió la vida este lunes -22 de diciembre- tras recibir varias pedradas por parte de desconocidos en el municipio de Belén, departamento de Lempira.

El cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido boca arriba en medio de una calle de tierra, luego de sufrir el violento ataque, que le quitó la vida de forma inmediata.

A un costado del cadáver se encontraba una piedra ensangrentada, que se presume fue la que se utilizó para causarle la muerte.