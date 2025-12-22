  1. Inicio
De varias pedradas le quitan la vida a un hombre en Belén, Lempira

Un hombre fue hallado muerto en Belén, Lempira, tras ser atacado a pedradas; vecinos señalan que el hecho ocurrió luego de una riña mientras ingerían bebidas alcohólicas

A un costado del cadáver se encontraba una piedra ensangrentada, que se presume fue la que se utilizó para causarle la muerte.

Lempira, Honduras.- Un hombre perdió la vida este lunes -22 de diciembre- tras recibir varias pedradas por parte de desconocidos en el municipio de Belén, departamento de Lempira.

El cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido boca arriba en medio de una calle de tierra, luego de sufrir el violento ataque, que le quitó la vida de forma inmediata.

A un costado del cadáver se encontraba una piedra ensangrentada, que se presume fue la que se utilizó para causarle la muerte.

Vecinos del sector identificaron preliminarmente al fallecido como Enrique Reyes, quien aparentemente transitaba de manera frecuente por la zona.

De acuerdo con la versión inicial, el hombre se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo de personas cuando se produjo una riña que derivó en el ataque mortal.

Tras cometer el crimen, los responsables se dieron a la fuga. No obstante, las autoridades policiales aseguraron que ya iniciaron operativos para dar con su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho ni la identidad de la víctima.

