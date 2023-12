Así estafan los tramitadores a las personas en el RNP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La idea era conseguir un Documento Nacional de Identificación (DNI) de una persona que vive en el extranjero por medio de un tramitador en el Registro Nacional de las Personas (RNP). Frente a las instalaciones de esta institución, que maneja los datos personales de más 9.8 millones de hondureños y que es de seguridad nacional, como lobos al acecho permanece una manada de hombres y mujeres. Todos ofrecen los servicios de sacar identidades o DNI, partidas de nacimientos, actas de defunción y mucho más. El precio depende de cómo vean al cliente, es decir, la presa. Una mañana de marzo pasado, el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó hasta el sector de la colonia Palmira y, desde que el periodista se acercó, las ofertas llovían.

Estas llegaron desde un hombre que cobra por estacionar motocicletas y vehículos en los espacios públicos, de señores que tienen sus banquitos como oficinas frente a las instalaciones públicas, de señoras con agendas en la mano y hasta de muchachos con mochilas. Un hombre de piel blanca, contextura gruesa y gorra se acercó con mayor insistencia: “¿En qué te podemos servir hermanito? Lo que querrás te lo sacamos rápido”.

“Necesito una identidad, de un familiar que está en el extranjero, pero lo más rápido posible, porque la necesita para hacer un trámite, pero él no se censó con la nueva identidad”, respondió el periodista.

Al tramitador le brillaron los ojos cuando escuchó que quien estaba solicitando el DNI era una persona radicada en el extranjero, así que rápido lanzó el precio de cuánto costaba el documento. “Mirá, hermanito, te voy a cobrar 1,700 lempiras, pero tenés que dármelos hoy -solicitó el sujeto-, porque las identidades las están entregando cada 15 días, yo le pago la mitad al contacto que tengo adentro (del RNP) que me las sacan”. En tanto, los demás tramitadores estaban atentos a la negociación, pero siempre ofrecían sus servicios a las demás personas. “250 (lempiras) le saco la partida de nacimiento en cinco minutos”, le dijeron a una humilde señora, a pesar de que ese documento es gratuito. El periodista dijo al tramitador que aceptaba el trato, pero que no andaba todo el dinero y que no pensaba que era tan caro. Sin embargo, estaba en la necesidad de conseguir el documento. El hombre, ya con voz recia exigió que se tenía que pagar ese mismo día, porque el trámite lo iba a comenzar de inmediato, para sacar la identidad de la persona en el tiempo solicitado. -Te voy a esperar en el Parque Central a las 3:00 de la tarde, yo ya me voy a ir de aquí, pero no me vayas a quedar mal, porque yo ya voy a comenzar, dame el número de identidad y el nombre de la persona, rápido la vamos a sacar.

La demanda de identidades en ese tiempo era fuerte, debido a que el RNP no estaba entregando los documentos de reposición a falta de material.

Entrega del primero dinero

Unos minutos antes de la entrega del dinero, el tramitador afirmó por mensaje de WhatsApp que “en 15 días me van a dar la identidad viejo, ahorita la solicité, como ella había tenido identidad, la metimos por reposición, no me vayas a quedar mal, nos vemos a las 3:00 (de la tarde)”. Antes de la hora indicada el tramitador comenzó a meter presión: “Aquí estoy ya en el parque”. A las 3:16 de la tarde llegó otro mensaje de voz del incisivo estafador: “Póngale, amigo, que estoy desajustado de estar aquí en este parque, más bien me la quiero dar ya”. Cerca de las 3:30 de la tarde, frente a la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa, el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, ya estaba instalado y llamó al tramitador. -Aquí estoy con el dinero, por la iglesia, pero no lo veo. Atrás estaba un vendedor de la Lotería Nacional y otras personas que pasan por la Plaza Central de la capital. -Pensé que me habías pajeado, porque ya es tarde, pero ya está, dame 15 días y yo te tengo el documento, solo necesito que me mandés una foto de ella, una dirección y el nombre de dos testigos.

Luego de un apretón de manos y que el hombre se metiera el dinero a la bolsa del pantalón, se despidió, dando el contacto de teléfono para informar de cómo iba el trámite. Vía WhatsApp se mandó una fotografía de la supuesta persona que necesitaba la identidad, tomada con el celular. El tramitador dijo que no había problema, ya que adentro el personal del RNP lo metía en la base de datos. A las 5:00 de la tarde del mismo día, el tramitador mediante mensaje de audio demandó más dinero. Finalmente, aseguró que el trámite iba costar más, porque habían que cumplir varios requisitos. “Ya la grabaron, todo esto está bajo, bajo, ahorita me acaba de hablar el muchacho (del RNP), pero dígale al joven que necesita hacer una carta poder y dos copias de identidad de dos testigos y va gastar más, y se va tardar un mes cerradito amigo”, explicó. Indicó que su contacto en el RNP le dijo que lo podían correr por hacer ese trabajo, pero sí lo iban a realizar, ya que la persona que la solicita tenía que estar en el padrón electoral y también se le tenían que sacar las huellas. “Si vos hacías todo eso, es un chingo de billete, pero ya evitamos todo eso”, aseguró. En expresión de arrepentido de estar cobrando “poco” dijo que ese trabajo costaba por lo menos 15,000 lempiras, pero solo iba cobrar 2,600 lempiras más, incluyendo todo, la autentica, lo que se pagaba al abogado y al contacto adentro del RNP. Al decirle que no tenía el dinero a mano para llevárselo al siguiente día, el tramitador salió molesto y dijo que “es que no soy yo, sino que el de adentro (del RNP), ellos llevan una línea, porque nosotros metemos identidades solo dos veces al mes, porque es bajo bajo todo ese movimiento”. Molesto reprochó que ese dinero no era nada para el muchacho en el extranjero, que fácilmente lo podía mandar, si en realidad quería el documento, sino paraba el trámite.

Como a los tres días de que había solicitado el dinero, el tramitador dijo que ya se había comenzado el proceso, que no se podía devolver el dinero y que él había puesto lo que faltaba, que había que pagarle los 2,600 lempiras, porque se lo prestó un vecino. Nuevamente citó al equipo de periodistas en el centro de la capital entre las 9:00 y 10:00 de la mañana del siguiente día, a donde se le entregó la segunda parte del dinero solicitada, es decir, ya se habían pagado 4,300 lempiras. A los días después, el tramitador pidió otro papel del autentica que valía 500 lempiras y además había que pagarle 500 lempiras al abogado y el trámite iba extenderse de 10 a 15 días.

Además necesitaba una boleta de 200 lempiras y 100 lempiras más que había gastado, es decir, que necesitaba 1,300 lempiras, pero que se los llevara rápido, porque un abogado hubiera cobrado entre 20,000 a 25,000 lempiras por el mismo trámite, recriminó. “Usted no se preocupe amigo, que yo no le voy a quedar mal a usted, porque yo no soy de esos tipos, usted me vio que soy serio compa, lo que sí le voy a decir, es que le diga al muchacho que eso se va tardar”, afirmó el hombre.

Más dinero

El hombre insistió en pedir más dinero, dijo que necesitaba 800 lempiras de los timbres, más 500 de las auténticas, pero el trámite son tres meses, además ese dinero es poco si está fuera del país. Debido a que el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se tardó en llevarle nuevamente el dinero, el tramitador amenazó de la siguiente manera. “Le hablo claro joven, porque yo sé que le van a enviar ese dinero, dinero que a mí me dan yo no lo devuelvo, porque a mí no me lo devuelven, así como me lo entregan por partes, así lo entrego yo, pero si usted no quiere seguir este trámite, pague un abogado y así dejamos esto”, expresó.

Al decirle que se le había dado casi todo el dinero, que se esperara unos días, contestó que “sí es correcto, pero lo que le estoy ganando es una miseria, un abogado le hubiera cobrado 20,000”. Días después dijo que él había pagado los 1,300 lempiras, que se los fuera a dejar al RNP, pero el DNI saldría el 20 de abril, por lo que el 17 de marzo de este año se le hizo el último pago. La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus había pagado 5,600 lempiras al tramitador para que entregara el DNI en el siguiente mes, tocaba esperar. El 12 de abril se le preguntó cómo iba el tramite por WhatsApp, pero el hombre no contestaba las llamadas ni mensajes, había desaparecido, sin entregar el documento. Se decidió irla a buscar a las afueras del RNP, pero no estaba, los otros tramitadores, afirmaron que ese hombre era estafador, que a cada momento lo iban a buscar personas, porque les roba el dinero, pero allí se lleva. “Mire amigo, aquí en 10 días entregamos las identidades, no se tarda tanto tiempo, si me da 2,500 yo se la tengo la otra semana aquí”, ofreció el hombre, que también se lleva dando los servicios de sacar documentos del RNP. Al siguiente día el equipo de periodistas regresó y encontró al tramitador. ¿Cómo se llama el de la identidad preguntó?, al tiempo de cuestionar cuanto dinero se le había dado. El hombre dijo que por falta de papel en el RNP no había salido la identidad, además, que los DNI los mandaban desde Polonia, y se tardaban en llegar, volviendo a dar otro número de teléfono. El número solo estuvo activado unos días y no volvió a contestar , y siempre que se iba a buscar, se escabullía.

RNP afirma que han remitido más de 70 denuncias al MP

El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, aseguró que detrás del negocio de los tramitadores está el crimen organizado, y deber ser investigado por el Ministerio Público (MP). En declaraciones a EL HERALDPO Plus, el funcionario afirmó que ellos han remitido a la Fiscalía más de 70 casos relacionados con tramitadores o personas del RNP que se presta a cometer acciones fuera de la ley. “Nosotros hemos logrados identificarlos a partir de que dejan huellas, y los hemos remitido a la Fiscalía, pero siempre sabemos nosotros que hay casos vivos que solo la Fiscalía los puede investigar”, destacó. Para contrarrestar este tipo de actividades ilícitas, se han incrementado los puntos de atención para los ciudadanos y se han creado aplicaciones electrónicas, para que las personas soliciten las partidas de nacimiento.