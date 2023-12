Dengue segó la vida de 117 niños hondureños en los últimos 10 años

Esto significa que los niños, quienes no han desarrollado inmunidad por la enfermedad, son los más afectados. Además, en muchos casos no son tratados a tiempo.

EL HERALDO Plus intentó dialogar con Lorenzo Pavón, jefe de la unidad de vigilancia de Salud, para conocer la cifra actualizada de muertes por la enfermedad, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

Sierra, por su parte, afirmó que son varios los factores que influyen para que en algunos años se reporten más infectados y, por ende, muertes a causa del dengue.

Sobre los reportes de 2019, cuando hubo 139 decesos, mencionó que la situación política tras la reelección presidencial debilitó al sistema de salud, porque en las zonas donde históricamente contabilizan más casos de dengue no se realizaron campañas de prevención, por eso se contabilizaron 132,143 personas con la enfermedad.

“El dengue es una enfermedad social, porque donde más ocurre es en todos los cinturones de miseria, barrios marginados donde no hay sistemas de recolección de basura, no tienen sistema de agua permanente que les llegue y todas esas cosas. El dengue es un problema también climatológico, porque al mosquito no le gustan las temperaturas extremas, no le gusta ni el frío ni el calor”, explicó.

El epidemiólogo también categorizó al dengue como “un problema antropológico, porque a nosotros los hondureños nos gusta también vivir llenos de basura, no limpiamos nuestros patios, esperamos a que le llegue la Secretaría de Salud para que nos limpie las pilas. Es, además, un problema virológico por los cuatro serotipos y un problema entomológico por el Aedes”.

Para el epidemiólogo Fidel Barahona todos estos factores influyen para que año con año el dengue se convierta en una epidemia en Honduras, pero -en muchos casos- la atención tardía influye en el incremento de muertes, especialmente en niños.

El galeno recordó que la enfermedad inicia luego de la picadura de un mosquito infectado, luego la persona siente malestar general: poca energía, ganas de estar acostado, dolor en el cuerpo y fiebre.

En muchos casos, no se someten a tratamientos o se automedican, pero el problema es que algunos analgésicos están contraindicados para el dengue y, sumado a esto, no hay una hidratación apropiada, al punto de afectar órganos internos.

“Eso hace que la célula vaya perdiendo líquidos y provoca una inflamación generalizada; esa inflamación puede llegar a un momento en el que se produzcan sangrados internos, por eso es que cuando ya un paciente comienza a quejarse de que tiene dolor abdominal, a eso hay que ponerle mucho cuidado porque significa entonces que puede estar entrando en un dengue grave, necesita evaluación, necesitan exámenes de laboratorio. para ir viendo la evolución que va teniendo”, advirtió.