$!Arroz, frijoles, aceite y harina: el menú de la merienda escolar complica a los padres

Los padres se ven obligados a colaborar, pero enmedio de la pobreza muchos no pueden, debido a que no tienen ni para el sustento de la propia vivienda. Es una brecha que crea otra brecha: los hijos de las familias que no pueden colaborar con la merienda se resisten a comer los platos preparados por los hogares de sus compañeritos.

“A la niña los abuelos le dicen que no coma, porque no pueden colaborar con la merienda, nosotros le decimos que coma, pero ella se niega y antes lo que hacía es que guardaba la comida que le dábamos y se la llevaba a su hermanita”, contó la maestra.

“La merienda se logra entregar porque los padres de familia aportan una parte, esta es una aldea donde no hay muchos recursos económicos, pero les hacen catrachas, enchiladas con recado de papita y repollo y siempre ellos colaboran con traerle el fresco a los niños”, expresó la maestra.

Esa es la forma de garantizar que los niños tengan su merienda un poco balanceada, porque cada grupo de padres, de acuerdo a sus posibilidades, prepara la comida.

La escuela tenía una cocina, pero personas mal intencionadamente se metieron a robar y les llevaron todo los utensilios, las ollas, los baldes y los trastes con que alimentaban a los pequeños.

La maestra aseguró que “la merienda sirve mucho, porque nosotros vemos que durante el tiempo que hay comida los niños no se pierden del centro educativo, están más pendiente y asisten más clases”.

El problema es que hay padres que no tienen dinero y no pueden colaborar. No les queda otra opción que retirarse, pero eso genera un problema, porque les dicen a los niños que no coman, haciéndolos que se sientan excluidos.