Estados Unidos firmó esta convención en 1995, sin embargo, no la envió al senado para que fuera ratificada, lo que significa que no está comprometido legalmente a acatar y cumplir con los derechos básicos de los menores de 18 años.

Molina condenó que el único país del mundo que no ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue Estados Unidos, por lo que no tienen una fuerza coercitiva supranacional que los obligue a cumplir con los derechos de la niñez.

“El 90% de los menores no acompañados que son aprehendidos y retornados al país son niños empobrecidos, que al gobierno federal de Estados Unidos no le interesa tenerlos ahí”, afirmó el especialista en migración.

“Al ser un niño que no tiene ningún familiar en los Estados Unidos, es pobre, sin educación o situación de discapacidad, no lo dejarán entrar. En cambio, un niño que tiene familia en Estados Unidos y hace tributaciones al país, es probable que el menor tenga una oportunidad”, aseguró.

Geovanny, un emigrante hondureño que dejó de lado su carrera universitaria y su familia para iniciar su camino hacia el famoso sueño norteamericano, fue detenido en 2021. Viajaba con un coyote, pero en el trayecto se enfermó y lo dejaron abandonado, refugiándose en un rancho, donde el dueño llamó a la Patrulla Fronteriza para que lo arrestaran.

En diálogo con EL HERALDO Plus, el hondureño contó que caminó durante varios días para cruzar Guatemala y posteriormente México. En el país azteca fue entregado por el coyote al Cartel del Golfo, que formó parte de la red de tráfico de personas.

Estaba junto a otras 100 personas, pero sólo 60 fueron trasladadas en un tráiler desde Monterrey hasta la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas, contó. De allí continuó la ruta a pie, hasta que su cuerpo enfermó y justo al cruzar la frontera con Estados Unidos se tuvo que separar del grupo.

Caminando de forma pausada llegó hasta San Juan, Texas, en Estados Unidos, donde fue detenido migración luego de que el dueño de un rancho lo delatara.

“Créame que ese día yo sí tuve miedo de morir, recordé todo el dinero que se invirtió en el viaje y pensé que mi objetivo de lograr cruzar al otro lado sería en vano”, contó el joven de 25 años, al mencionar que pagó 16 mil dólares (más de 395 lempiras, al cambio actual) para llegar a Estados Unidos.

El joven procedente del departamento de Francisco Morazán, en Honduras, recordó que él emigró “porque ya me sentía desesperado, sentía que no avanzaba nada en la universidad, no podía conseguir un trabajo porque no tenía experiencia en nada”.

Geovanny no desistió de su objetivo y consiguió nuevamente el dinero para buscar otro coyote que lo ayudara a continuar su viaje. Al final todo valió la pena porque aquel joven de tez blanca, delgado y soñador alcanzó su meta de llegar hasta Panamá City, una ciudad situada a lo largo de la carretera 98 en Florida, Estados Unidos.

El hondureño contó a EL HERALDO Plus que llegó a su destino el 8 de marzo de 2021 y que actualmente trabaja en el área de carpintería, oficio que aprendió de sus compañeros.

Por dos meses completos recorrió parte de Honduras, Guatemala y México para llegar a Estados Unidos, pero no fue hasta el segundo intentó que cruzó la frontera de forma irregular.

Para César Castillo, coordinador del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), este caso muestra que la migración hacia los Estados Unidos no se ha detenido.

“Hubo un compás de espera durante la pandemia, pero después se retomó la ruta migratoria por parte de los hondureños” respondió, al consultarle por qué 2021 reportó un pico en las detenciones de hondureños.

Recordó que solo entre septiembre de 2022 y octubre de 2023 fueron detenidos 213 mil migrantes nacidos en Honduras y que de todas las nacionalidades de personas que intentan ingresar de forma irregular a ese país, el 10% son de origen hondureño.