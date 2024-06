Un año atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registraba 225,179 niños en condición de trabajo infantil , pero este dato se mantenía alejado de la realidad, ya que no contabilizaban, por ejemplo, los menores que realizaban quehaceres domésticos.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus conoció en primicia los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en Honduras, que devela con mayor precisión el fenómeno de los menores privados de su infancia por trabajar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vivir una infancia llena de juguetes, colores y despreocupación ya no es la realidad de una gran parte de niños hondureños . Hasta mediados de 2023 se calculaba que en Honduras existían 225 mil niños -según cifras oficiales- en situación de trabajo infantil , sin embargo, una nueva encuesta revela que en realidad son más de un millón de menores bajo esta precaria situación.

Jorge Valladares, director del proyecto Futuros Brillantes de Visión Mundial, aclaró que el trabajo doméstico no incluye a “aquellos niños que están cooperando con su familia para hacer todos los quehaceres domésticos”.

Si los niños ven “que sus padres están trabajando y que el dinero no rinde, entonces ellos se ven en la obligación de salir a trabajar, porque lo que ellos buscan es colaborar a la economía del hogar”, expresó.

Para la titular de la Senaf, es necesario que las autoridades comiencen a tratar “la relación entre el trabajo infantil y la deserción escolar, porque aunque tenemos una normativa en nuestro país respecto a que los niños mayores de 14 años pueden trabajar siempre y cuando no se les interrumpa su formación académica en condiciones que no generen riesgos, hay que asegurar si esto no está afectando la deserción”.

Mientras que Molina, de Coiproden, enfatizó que hay un alto número de menores en actividades riesgosas, donde “se ponen en precario otros derechos, por ejemplo, el derecho a una vida digna o a un hogar, porque en muchas ocasiones tienen que movilizarse de sitio y en consecuencia los niños se ven en un desarrollo interrumpido”.

Se trata de un millón de niños cuyos únicos recuerdos de infancia serán las jornadas agotadoras de un trabajo.