Uno de cada 10 niños realiza trabajo infantil: “Le digo que es por el bien de él, pero no quiere estudiar”

Con una dona en la mano y un refresco de botella en la otra, el pequeño Alfredo comía sentado frente a una casa de la colonia Villa Nueva, ubicada en la capital de Honduras.

Apenas llevaba la mitad de la jornada de trabajo, pero ese sitio era siempre su punto de descanso para comer, a veces pan con fresco y otras almuerzo que su progenitora preparaba.

Su mamá, quien está sobre los nueve meses de gestación, esperaba parada al costado frente a una pulpería donde pagaba lo que recién había comprado para almorzar junto a su vástago.

“Hoy no ha estado bueno”, comentó la hondureña al equipo de EL HERALDO Plus. Vendía verduras junto a su hijo de seis años, quien no va a la escuela porque “no quiso estudiar”.

“Yo le digo que es por el bien de él, pero no quiere estudiar”, lamentó la mujer, quien contó que lo que al niño le gusta es “andar vendiendo”.

La mujer tiene tres hijos, pero Alfredo (nombre ficticio para proteger su identidad) es el único que no estudia (su hermano menor no está en edad escolar y el mayor está en la escuela ), es decir, forma parte del 11% de la niñez hondureña de entre 5 y 17 años que no va a la escuela porque se dedican a trabajar, ya se de forma obligada o voluntaria, según cifras de la Encuesta de Hogares de 2021, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).