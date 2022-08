Niños olvidados: el drama de los que no pueden estudiar

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó Curarén, Maraita, El Porvenir, Nueva Armenia, Cedros y Lepaterique, municipios de Francisco Morazán en donde la educación cada vez es menos asequible.

Y no es motivo de sorpresa, pues la miseria ignorada históricamente por los gobiernos los obliga a buscar condiciones dignas que dejan en el olvido su formación académica.

No tienen nada. Y pese a las deplorables condiciones, algunos todavía conservan la idea de prepararse y sortearse en el complicado mundo laboral de Honduras, pero la mayoría tienen la misma idea: irse a vivir a Estados Unidos como indocumentados.

Y basta con verlos para comprenderlos: delgados por falta de comida; sucios porque no tienen acceso a agua potable; sin conocimiento de tecnología porque no tienen un celular en casa, mucho menos internet; tampoco tienen energía, ropa ni zapatos.

Aun antes del coronavirus, cientos de miles no podían ir a la escuela o recibir una formación digna por el desempleo de los padres de familia, inseguridad, falta de infraestructura y docentes, por ejemplo.

No faltaba una pandemia para terminar de convencerse de que la miseria no solo es económica, es también educativa.

En el aula de clases la mayoría están sentados, unos cuantos de pie y más de alguno en el baño. Parece que es algo impensado, pero mientras el maestro explica las fracciones en la clase de Matemáticas, ellos, los alumnos, planean cómo irse a Estados Unidos para vivir como migrantes de la miseria educativa y económica.

Los del plan son un grupo de seis: Arnol, Steven, David, Isaac, Carlos y Luis. Dos de ellos, David y Arnol, sugieren cómo hacerlo porque sus papás están allí. Los demás solo escuchan como si fueran las instrucciones de su vida.

“Mi papá pagó mucho, miles de dólares”, explica Arnol, de 11 años, y quien cursa su quinto grado en la escuela pública de Maraita, que está a 50 kilómetros de la capital hondureña.

Y claro, David y Arnol, que incentivan al resto, son los que mejor se visten o, por lo menos, destacan pese a que andan de uniforme de educación física: tenis All Star y gorras marca Náutica.

El resto, Steven, Isacc, Carlos y Luis, no hablan, solo escuchan y denotan pobreza: tenis gastados, al igual que sus camisas y buzos.

El profesor César López los ve, sabe de qué hablan, pero no interviene en la conversación, solamente trata de separarlos para que puedan entender cómo se sacan las fracciones.

“Cómo hago, cómo les digo que no hablen de eso si yo sé que en sus casas no tienen comida”, pregunta el docente que en más de una ocasión “también he pensado en irme porque mis hijos y mi esposa merecen vivir bien, tener lo que deseen”.

Pero César se ha abstenido de salir de Honduras porque no quiere que sus hijos lo hagan en un futuro, aunque con su salario no podrá hacer mucho para que ellos tengan una vida cómoda.

“Mejor me enfoco en dar una enseñanza de calidad, que sé que será clave para que los muchachos puedan crecer, aquí, en Honduras”, expresa.

No es tan fácil, aunque tenga la voluntad, confiesa César. No hay apoyo de la Secretaría de Educación para comprar los insumos (papel, marcadores, pizarras, decoración, por ejemplo) ni para mejorar la infraestructura de las escuelas.

“Todas las mejoras que se pueden ver son gracias a las contribuciones que hacemos como profesores, los padres y otro tipo de ayudas”, detalla mientras señala el techo recién instalado que tuvo que ser cambiado porque en 2020, cuando no hubo clases presenciales, se deterioró.

“De las autoridades solo recibimos órdenes de cuándo dar clases porque de lo demás nosotros nos encargamos”, dice.

Pero es ese el lado bonito de la historia, porque del otro lado está Francisco Anariba, de 10 años, habitante de una de las ocho aldeas que tiene El Porvenir, ubicado a 118 kilómetros de Tegucigalpa.

Él no asiste a la escuela porque simplemente no hay dinero, sus papás son extremadamente pobres y lo poco que tienen es para ajustar para comer, un lujo que la familia Anariba Herrera se da de vez en cuando.

¿Te hace falta ir a la escuela? “Creo que sí, pero es mejor que no vaya porque no veo que pueda sacarle provecho”, dice Francisco, que se alista para ir a cazar garrobos para almorzar.

También: En el cordón del olvido: “Migrar nos sacará de la pobreza”