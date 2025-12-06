  1. Inicio
¿El "apóstol" Chago tuvo un accidente automovilístico? Esto se sabe

Santiago Zúniga, apóstol "Chago", niega haber sufrido un accidente mientras viajaba rumbo a Nicaragua en Talanga, desmintiendo los rumores que circulaban en redes sociales sobre un posible percance en carretera.

  • 06 de diciembre de 2025 a las 16:12
