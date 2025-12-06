Indulto de JOH
Elecciones Honduras 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
¿El "apóstol" Chago tuvo un accidente automovilístico? Esto se sabe
Santiago Zúniga, apóstol "Chago", niega haber sufrido un accidente mientras viajaba rumbo a Nicaragua en Talanga, desmintiendo los rumores que circulaban en redes sociales sobre un posible percance en carretera.
Jefry Sánchez
seguir +
06 de diciembre de 2025 a las 16:12
El Heraldo Videos
Videos Honduras
¿El "apóstol" Chago tuvo un accidente automovilístico? Esto se sabe
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¿Qué pasó con Amílcar Hernández, el hermano del expresidente JOH y qué delitos enfrenta?
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Un Congreso plural en edad: jóvenes y mayores compartirán el hemiciclo en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
JOH reaparece y advierte: “Prohibido olvidar quiénes pactaron con el crimen organizado”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
REDH demanda claridad al CNE por fallas en la transmisión de resultados
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Las claves detrás de la sorprendente remontada de Nasry Asfura
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Confraternidad Evangélica insta a esperar la resolución oficial del CNE
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
"Díganle al mundo que soy inocente": Juan Orlando Hernández reaparece en TikTok tras indulto de Trump
Cortesía
Videos Honduras
Los candidatos de Libre que lograrán escaño en el Congreso por FM
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Comerciantes esperan reactivar ventas navideñas este mes de diciembre
Marbin López
Videos Honduras
Restauración de calle principal de la 21 de Octubre sigue abandonada y pone en riesgo a conductores
Marbin López
Videos Honduras
¡Inicia la temporada! Comerciantes venden artículos navideños en las salidas de la capital
Marbin López