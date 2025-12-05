  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Las claves detrás de la sorprendente remontada de Nasry Asfura

El CNE avanzó en la divulgación de actas en 12 departamentos y, aunque hasta el miércoles los datos favorecían a Nasralla, ahora Asfura toma la delantera con más de 23 mil votos de diferencia en el conteo preliminar.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:34
El Heraldo Videos