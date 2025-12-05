  1. Inicio
Confraternidad Evangélica insta a esperar la resolución oficial del CNE

La Confraternidad llamó a mantener prudencia, serenidad y paciencia, pidiendo a los candidatos esperar los resultados oficiales que emitirá el Consejo Nacional Electoral.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:24
