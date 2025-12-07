¿Qué se sabe del romance? Malena Maradiaga confirma noviazgo con hijo de Eduardo Maldonado

Aunque desde hace meses se rumoraba una relación entre Malena y el hijo del periodista Eduardo Maldonado, finalmente la creadora de contenido lo confirmó con la publicación de una fotografía en sus redes sociales.
"Eduardito", como de cariño se le conoce a Eduardo José Maldonado, aparecía en la fotografía junto a Malena dándole un beso, lo que confirma la relación. Pero, ¿qué se sabe sobre esta relación?
Meses atrás, a Malena Maradiaga ya se le había preguntado sobre su supuesta relación con el joven. En una entrevista con EL Lengüetazo, en julio, la joven habló sobre estos rumores. Aquí los detalles:
"Sobre Eduardito, yo lo conozco, conozco a su familia Maldonado, tanto las hermanas como a don Eduardo; todas fueron mis jefas. Muy lindas personas y son una familia muy unida", dijo Malena.
Cuando Malena dio la entrevista meses atrás, sostuvo: "Sí, lo conozco a Eduardito, pero realmente somos en este momento amigos, no hay nada. La gente como que lo tomó muy así. Hubo una salida, pero no éramos solamente él y yo".
Ahora, un par de meses después, la relación entre la creadora de contenido y Eduardito se ha formalizado. Se desconoce cuántos meses de relación llevan los jóvenes.
Lo que sí se pudo observar es que la familia también está muy contenta con el noviazgo, ya que Ivania Maldonado, hermana del joven, publicó una fotografía junto a los jóvenes en la que escribió: "Los quiero mucho".
En octubre, cuando Lester Cardona, más conocido como "Supremo", quien también es creador de contenido, le preguntó si era novia del hijo de Eduardo Maldonado, Malena respondió: "¿Por qué me pregunta eso? Mi vida privada es privada, no cuento nada".
Para el mes de octubre, Malena Maradiaga ya no negaba un noviazgo con "Eduardito", aunque tampoco lo confirmaba del todo. Lo cierto es que muchos de sus seguidores han asegurado que ha estado muy feliz y con un nuevo brillo.
El posteo de la creadora de contenido se volvió viral tras finalmente confirmar que la relación era un hecho, dejando múltiples comentarios. “Hacen bonita pareja”, comentó una usuaria, mientras otros celebraban que, por fin, la influencer confirmara lo que muchos sospechaban. Otros, por su parte, cuestionan que ella sea tres años mayor que el hijo de Eduardo Maldonado. Ella tiene 19 años y él 16.