¿Qué se sabe del romance? Malena Maradiaga confirma noviazgo con hijo de Eduardo Maldonado

El posteo de la creadora de contenido se volvió viral tras finalmente confirmar que la relación era un hecho, dejando múltiples comentarios. “Hacen bonita pareja”, comentó una usuaria, mientras otros celebraban que, por fin, la influencer confirmara lo que muchos sospechaban. Otros, por su parte, cuestionan que ella sea tres años mayor que el hijo de Eduardo Maldonado. Ella tiene 19 años y él 16.