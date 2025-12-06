  1. Inicio
¿Qué pasó con Tara Reid, la actriz de American Pie que acabó en el hospital?

La actriz de American Pie asegura que fue drogada y que terminó hospitalizada sin recordar lo ocurrido. La investigación sigue abierta y su testimonio ha generado preocupación

  • 06 de diciembre de 2025 a las 15:39
1 de 12

Tara Reid, recordada mundialmente por su papel como Vicky en American Pie, volvió a los titulares tras un fuerte episodio que puso en riesgo su vida.

 Fotos: Instagram.
2 de 12

La actriz denunció que fue víctima de un supuesto envenenamiento de su bebida en un hotel cercano al aeropuerto O’Hare, en Chicago.

 Fotos: Instagram.
3 de 12

El incidente ocurrió a finales de noviembre, cuando la actriz, de 49 años, se encontraba hospedada en un hotel de Rosemont.

 Fotos: Instagram.
4 de 12

Según su testimonio, un hombre con el que conversaba en el bar del establecimiento le ofreció una copa y, tras salir un momento a fumar, regresó para encontrar su bebida cubierta con una servilleta, algo que asegura no haber colocado ella misma.

 Fotos: Instagram.
5 de 12

Reid afirma que bebió de la copa sin sospechar nada, pero poco después perdió el conocimiento y despertó ocho horas después en un hospital, sin recordar lo sucedido. Paramédicos la encontraron en un estado muy deteriorado, apenas respondiendo, y la trasladaron en camilla.

 Fotos: Instagram.
6 de 12

La situación llevó a la actriz a presentar un reporte policial que desencadenó una investigación por posible manipulación de su bebida.

 Fotos: Instagram.
7 de 12

Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad del hotel, la policía de Rosemont declaró que no encontró pruebas de que alguien hubiera alterado la bebida de Reid. Las autoridades señalaron que un camarero cubrió el vaso con una servilleta, un procedimiento que consideran habitual cuando un cliente deja una bebida desatendida.

 Fotos: Instagram.
8 de 12

A pesar de esto, la actriz mantiene su versión y asegura que vivió un episodio traumático del que aún no logra recuperarse emocionalmente.

 Fotos: Instagram.
9 de 12

Reid también reveló que el hombre con el que estuvo hablando se identificó como “Sean P”, un creador de contenido en YouTube. Aunque intercambiaron mensajes antes del incidente, la policía no ha identificado formalmente a un sospechoso ni ha confirmado la existencia de un delito.

 Fotos: Instagram.
10 de 12

Las autoridades aún esperan resultados toxicológicos que podrían arrojar más luz sobre lo ocurrido.

 Fotos: Instagram.
11 de 12

Mientras tanto, la actriz ha expresado su frustración ante los reportes policiales que descartan irregularidades. En declaraciones recientes, calificó la experiencia como “horrible” y aseguró que desde entonces sufre ansiedad y dificultades para dormir.

 Fotos: Instagram.
12 de 12

Aunque su vida personal se ve nuevamente envuelta en controversias, Reid había estado intentando un discreto regreso profesional. En los últimos meses había hablado de un “renacer” personal y participaba en algunos proyectos como productora.

 Fotos: Instagram.
