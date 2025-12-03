Partido Nacional arrasa con las alcaldías a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional se corona como el ganador a nivel de corporaciones municipales, al liderar la carrera en al menos 153 alcaldías, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizados a las 4:00 de la tarde del 4 de diciembre. En ese sentido, los nacionalistas pintan de azul la mitad de las 298 municipalidades a nivel nacional. Los liberales emergen como la segunda fuerza, al posicionarse en el primer lugar en 73 gobiernos locales. Libertad y Refundación (Libre) cayó al tercer lugar, con 68 triunfos. El Partido Innovación y Unidad (Pinu) lidera en una municipalidad. Mientras que una candidatura independiente lidera en la alcaldía de la Villa de San Antonio, Comayagua.

Estas cifras representan un crecimiento para el partido de la estrella solitaria con respecto a sus resultados de las elecciones generales de 2021, cuando ganó 142 municipales, lo que significa que crecen en 11 locaciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En cambio, los liberales decrecieron: bajaron de 91 a 73, lo que representa una caída de 18 alcaldías. Sin embargo, el Partido Liberal obtuvo una fuerza notable en las principales ciudades de Honduras, como San Pedro Sula, Puerto Cortés, Comayagua, Villanueva, entre otras.



Poder territorial

El analista político Héctor Espinal señaló que el partido de la estrella solitaria se posiciona como un "gigante" debido al inminente voto de fidelidad. "La constante permanencia del Partido Nacional durante el periodo de 12 años hizo que los votos estén presentes en toda aldea y comunidad, que los consolidó como una estructura solida en el país a comparación del Partido Liberal, que estuvo casi desaparecido después del fraccionamiento del golpe de Estado", explicó. Además, Espinal aseguró que estos comicios generales se vieron altamente reñidos y marcados por el voto duro e independiente, que fue decisivo para posicionar a los nacionalistas en los primeros lugares. "Como analistas quedamos impresionados, la situación parece que fuera algo militar; si un líder del Partido Nacional dice voten por cualquier candidato en tal lugar, la población lo hace, y en cambio en los otros partidos eso no es tan estricto", reflexionó. Pese a eso, el experto aseveró que Honduras aún "no tiene los mecanismos para posicionar al partido que hasta cierto punto fue vinculado a estructuras criminales". "En Honduras carecemos todavía de una institucionalidad en el Poder Judicial fuerte para evitar las estructuras criminales que de repente en algún momento negociaron o tenían arreglos con las estructuras del Partido Nacional", sentenció.

Pecualiaridades

Libre, pese a su bajo desempeño durante estos comicios, subió al pasar de 48 a 69. Una gran diferencia con respecto a 2021 es que las alianzas locales y partidos emergentes se desplomaron: mientras hace cuatro años ganaron al menos 11 localidades, esta vez terminaron en cero. Una peculiaridad es que en 2021 se ordenó repetir las elecciones en dos municipios, mientras que en 2025 en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, las votaciones se realizarán hasta una semana después, el 7 de diciembre.