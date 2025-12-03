Partido Nacional arrasa con las alcaldías a nivel nacional

Estas cifras representan un crecimiento para el partido de la estrella solitaria con respecto a sus resultados de las elecciones generales de 2021, cuando ganó 142 municipales, lo que significa que crecen en 11 locaciones.En cambio, los liberales decrecieron: bajaron de 91 a 73, lo que representa una caída de 18 alcaldías.Sin embargo, el Partido Liberal obtuvo una fuerza notable en las principales ciudades de Honduras, como <b>San Pedro Sula, Puerto Cortés, Comayagua, Villanueva</b>, entre otras.<br />