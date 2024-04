Alianzas políticas, la clave para alcanzar a la Presidencia en las elecciones de 2025

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - La única manera para que un partido político gane las elecciones generales de 2025 será materializando alianzas o una coalición, debido a que el caudal electoral de cada institución no es suficiente.

Libre, al contrario, sostiene que son fuertes para ganar las próximas elecciones sin ningún problema, pero de acuerdo a cómo se mueve el ajedrez político, no descartan que también puedan hacer alianza con otra institución.

Aunque los expertos no ven otro camino para llegar a la Presidencia más que una alianza o coalición, “hoy por hoy el partido con mayor militancia y mayor organización en el país sigue siendo el Partido Nacional”, sostuvo Nelson Márquez, diputado del PN.

Explicó que en el proceso electoral anterior “todos los partidos políticos se unieron y gracias a que salieron en alianza pudieron ganarle al Partido Nacional, en uno a uno el PN sigue siendo mayoritario en nuestro país”.

No obstante, reconoce que “en política no se puede descartar nada. Una vez pasando la elección primaria, veremos qué sucede o si otros institutos se quieren unir con nosotros, pero lo que no podemos permitir es que Libre quede nuevamente porque sería catastrófico”.

De su lado, Marlon Lara, diputado liberal, señala que su partido “ante los 12 años de fracaso del Partido Nacional y los dos años y medio de incumplimiento de promesas de Libre al pueblo hondureño, los ojos están puestos en el Partido Liberal para gobernar en el siguiente gobierno”.

Lara afirmó que “los partidos por sí solos no pueden ganar las elecciones generales, es necesario hacer coalición política”.