No hay interés en el Congreso Nacional para aprobar reformas electorales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las revelaciones en Nueva York, en el reciente juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, no calaron en la conducta de la clase política aglutinada en el Congreso Nacional , la cual actualmente se resiste a impulsar las reformas electorales.

También manifestó que se están planteando elecciones presidenciales, municipales y de diputados separadas, aunque esto no abona mucho a la democracia. Asimismo, dada la enorme papeleta de diputados en aquellos departamentos con derecho a nueve congresistas o más como Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara y Choluteca, la sociedad civil está pidiendo que se busque el mecanismo de elección por distritos, recordó también Navarro.

En ese sentido, exigió que “nosotros necesitamos ajustar eso y para eso ocupamos que los 1,495 centros electorales que no tienen conectividad a internet lo tengan. Hay que exigirles a las compañías que venden ese servicio que lo provean. Si no vamos a seguir con eso de las urnas rurales”.

Otro aspecto que la población exige es la modificación en la Junta Receptora de Votos. Se habla de ciudadanizar las mesas, o sea despartidarizarlas. Que no sean los partidos los que administren el conteo, sino que sea gente no partidaria.

Explicó que la segunda vuelta daría a los candidatos ganadores una mayor representatividad y legitimidad. Honduras tendría gobiernos fuertes, no presidentes que llegan al poder con 40% o menos porcentaje de votos.

Las que demandan cambios constitucionales como el balotaje deben aprobarse con 86 votos y ser ratificadas en la siguiente legislatura. “Todavía se pueden hacer porque está la legislatura de 2024 y luego la de 2025 y las elecciones primarias se van a hacer hasta el 9 de marzo del 2025. Se puede convocar a elecciones con una ley y realizar las elecciones con otra ley. Parecerá raro, pero eso ya pasó en el 2021 cuando se realizaron las primarias con la ley del 2005 y las generales con la ley del 2021; tiempo hay, lo que no veo es voluntad”, añadió.

“Mire, eso de las reformas electorales está parado. La comisión electoral del Congreso Nacional ha estado haciendo consultas, trabajando sobre eso, pero hasta el momento no miro que haya condiciones así reales para hacer cambios”, expresó Julio Navarro, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), esta entidad política ha propuesto la ciudadanización de las mesas, la elección de los diputados por distrito, el voto electrónico y la no reelección indefinida de los diputados y alcaldes, pero no hay voluntad para aprobar esos cambios.

Lamentó que la Junta Directiva del Congreso Nacional no incluya en agenda la discusión de las reformas, más bien han adoptado la conducta de los partidos tradicionales y lo que antes era malo ahora es bueno. Los de Libre, que al parecer tienen un pacto de impunidad con los otros dos partidos tradicionales, salieron alumnos aventajados, superaron a su maestro Juan Orlando Hernández, criticó Umaña.

Denunció que en estos momentos, cuando el financiamiento del narcotráfico en las campañas electorales es conocido, la Unidad de Política Limpia, en vez de transparentar de dónde sacaron el dinero para su anterior campaña electoral los partidos Nacional, Liberal y Libre, más bien ponga sus informes en secretividad.

Por su parte, la diputada nacionalista Johana Bermúdez expresó que la elección de diputados por distrito, la ciudadanización de las mesas y la segunda vuelta son actividades que ella viene también impulsando, “pero desgraciadamente la bancada oficialista, que debería ser la principal interesada en los cambios para garantizar elecciones participativas, transparentes, que generen confianza, no muestra voluntad”.

No han mostrado un ápice de interés en impulsar estas reformas. No creo que en esta legislatura se aprueben. “Estamos dispuestas a votar a favor de los cambios en el sistema electoral. Estamos a favor de una segunda vuelta en este momento de la historia, porque ante tanta reacción negativa de la gente que no tiene partido político y dadas las acciones de este gobierno, en las próximas elecciones va a ser difícil que un partido político gane sin hacer una alianza”, declaró Bermúdez.