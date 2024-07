Directora del PMA: Hay niños que en la escuela reciben el único plato de comida al día

TEGUCIGAPA, HONDURAS.- El menú de la merienda escolar que tiene Honduras no es nutricional, pero motiva a muchos niños a ir a la escuela para tener algo que comer en el día, afirmó Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Honduras. Hochstetter, quien constantemente visita centros educativos del país para concientizar a los padres sobre la preparación de merienda escolar nutritiva, afirmó que Honduras realiza esfuerzos por mejorar la entrega de insumos y que se incluya una ración fresca. En diálogo con EL HERALDO, la directora de la institución internacional dijo que apoyan al gobierno de Honduras con el proyecto de merienda escolar y uno de los logros es que no depende de fondos internacionales, sino del Estado, pero necesita mejorar. Estas fueron sus declaraciones. ¿Qué es lo que busca el Programa de Merienda Escolar? El Programa de Alimentación Escolar lo que intenta, y no solamente eso, sino que es más amplio, es atender a la niñez hondureña brindando una alimentación al día a través de la escuela. La escuela es un sistema en todos los países que tiene una cobertura amplia; en Honduras el Programa de Alimentación Escolar es completo, o sea que cubre todas las escuelas públicas que están inscritas en el registro de la Secretaría de Educación. Es un total de 21 mil escuelas que equivale a 1.2 millones de niños, entonces es a estas escuelas que el PMA apoya al gobierno para que llegue la merienda escolar. ¿Cuál es el papel del PMA en la merienda escolar? El programa de alimentación escolar está bajo la Sedesol y, como usted dice, específicamente Proasol, bajo la tutela de la directora del programa de alimentación escolar, el Programa Mundial de Alimentos firma un convenio anualmente con el gobierno, con Sedesol y con la Secretaría de Educación, porque aunque la Sedesol es la entidad que lidera el programa, por ser un programa de protección social, esto no se podría hacer sin la participación del Ministerio de Educación, que tiene el control de las escuelas. Entonces se firma un convenio y básicamente el PMA lo que hace es proporcionar el apoyo logístico de la compra de los alimentos y el transporte de los alimentos hasta las bodegas distritales y municipales. Luego, el Ministerio de Educación es el que hace, ya sea a través de los maestros o los comités de padres y maestros, la distribución final hasta las escuelas. El PMA, la otra responsabilidad o apoyo que le da al gobierno es capacitaciones técnicas, tanto a los maestros y a los niños; hay un fortalecimiento del conocimiento de la nutrición: cómo preparar alimentos más sanos, cómo diversificar los menús y esto ya se hace a nivel local con los comités de alimentación escolar para que aprendan a diversificar los alimentos, añadiendo, si ellos quieren, si los comités o los padres quieren, se añaden alimentos que ellos mismos proporcionan a la merienda que da el gobierno. ¿Qué tan nutritiva es la merienda escolar que se da en Honduras? Tenemos niños que asisten a la escuela únicamente porque ese es el único plato de comida que van a tener en el día, entonces la intención es tratar de proporcionarles lo más posible una alimentación básica que les sirve de sustento a los niños, a una gran mayoría de niños, porque es la única comida que tienen al día. Eso obviamente no es darles una comida completa, balanceada y por eso es que cuando los padres se integran a los comités de alimentación escolar local, ellos en muchos centros lo que hacen es complementar esa ración que se entrega con, por ejemplo, pescado, algunos llevan frutas, dependiendo de la localidad, se complementa con otra comida que si no tuvieran alguna educación de que no se trata de llevarles churritos, por decirle algo, que se trate de, si van a dar al niño más, que no le den una bebida azucarada, porque eso no es bueno, que el alimento que tienen ellos como la base de alimentación escolar es un alimento sano, que tiene que prepararse de manera sana sin agregarle otros componentes, otros alimentos que pueden no dejar la comida tan sana. ¿Cómo está la situación de la desnutrición en Honduras? En Honduras lo que sí sabemos es, de acuerdo a las tasas de desnutrición que obviamente los niños en Honduras en general, tiene una tasa de desnutrición crónica alta y una desnutrición aguda en menor término, pero la desnutrición aguda evidentemente es una cuestión que tiene que tratarse por el Ministerio de Salud, es un tratamiento más especializado que tiene que tener un seguimiento médico.

¿Hay estudios recientes que hablen sobre el impacto de la merienda escolar en los menores con desnutrición? Los últimos datos de la desnutrición crónica y aguda son de 2019, de la última encuesta completa que se hizo a nivel nacional. Desde entonces no se ha vuelto a hacer una encuesta equivalente porque es de un costo muy alto; a pesar de los intentos en esta administración, no hemos logrado conseguir los fondos para poder volver a hacer una encuesta que se llama Endesa. Sin embargo, sí hemos hecho estudios junto con el INE, Unicef y PMA, sí hicimos una encuesta en cuatro departamentos sobre el estado nutricional que arroja números, que obviamente es una muestra del territorio nacional, donde se muestra que sí hay un problema de desnutrición en el país. Lo que es esta afirmación que hay niños que solamente comen una vez cuando van a la escuela, eso viene de testimonios de las madres o los maestros. Cuando uno va a las escuelas a visitar, ellos saben qué niños vienen de un hogar donde los mandan a la escuela para que tengan algo de comer, porque la familia no tiene suficientes ingresos para comprar y para darles de comer a todos los niños. ¿Pero cree que ha influido en la nutrición de los niños? Yo no dudo que el Programa de Alimentación Escolar tenga un impacto positivo en la nutrición de los niños. El Programa de Merienda Escolar lleva 20 años de estar funcionando en Honduras con altos y bajos, y se ve afectado por factores externos a veces, como por ejemplo en todo lo que fue la época de covid, en donde las escuelas cierran, los niños no pueden recibir alimentos. En este momento, durante seis meses del 2020, el PMA logró obtener fondos para poder continuar la merienda teniendo raciones para llevar a casa, pero el programa no es un programa de nutrición, la merienda escolar es un programa de protección social que sirve para apoyar a esos niños que puedan convertirse en un capital humano sano, que puedan estudiar, que los padres los puedan matricular, que tengan un atractivo. ¿Qué tanto invierte Honduras en merienda escolar en comparación con países de la región? Cubrir los 21 mil centros escolares y el millón punto dos de niños; la inversión que hace cada país va a variar porque obviamente el tamaño del país es diferente, la cantidad de niños es distinto, pero Honduras sí hace un esfuerzo, el gobierno ha mantenido un empeño por, después de la pandemia, reactivar el programa de alimentación escolar. El compromiso ha sido constante y muy puntual en los tiempos para mantener el programa caminando fluido y sí se han cubierto la totalidad de las escuelas matriculadas año con año. ¿Qué debe hacer Honduras para llegar a niveles de países vecinos que tienen en el menú alimenticio proteínas y otros nutrientes que son necesarios para los niños? Honduras, como le digo, es todo un conglomerado: escuela, el programa de alimentación escolar, que sí es un programa de protección social, pero para comenzar, la ventaja que tiene Honduras es que toda la compra de todo el alimento que cuenta la merienda escolar es comprado localmente, es decir, todos los granos y la harina y el aceite que se entrega es compra local y eso dinamiza la economía. Luego, ya específicamente para el componente de la ración fresca, que es como le llamamos cuando hay frutas, verduras, esto se va desarrollando dependiendo de la producción que existe alrededor de las escuelas y dependiendo de los productos que estén disponibles en la localidad donde se encuentran las escuelas. ¿Actualmente hay escuelas donde además de granos básicos entregan ración fresca? En años anteriores, en administraciones pasadas, sí existió un programa de ración fresca que después de la pandemia se interrumpió. Estamos ahorita, para volver a reactivarla, haciendo un pilotaje en una localidad en donde sí se está comprando con fondos internacionales. Se compra a los pequeños productores y se integran los productos locales como huevos, plátano, frutas que se encuentren ahí en la merienda de la semana.

¿A dónde es este pilotaje? ¿Se va a replicar? En Pesquire. Esos resultados de este pilotaje se le van a presentar al gobierno; ellos están al corriente del proyecto, lo han seguido muy de cerca, tanto como la Secretaría de Educación, como Sedesol y Proasol. Es más, para conocerlo bien y para ver cómo funciona, hay una propuesta que está en curso de evaluación, que se ha discutido mucho con ellos, porque evidentemente el interés del gobierno es poder contar con una merienda escolar que sea lo más completa posible y que tenga, como usted dijo, no solamente los granos, sino que la complemente desde la merienda escolar con estas frutas y verduras y traer a la mesa también lo que habíamos hablado de la dinamización de la economía local, que incluya también a los pequeños productores. ¿Cuánto se necesita para que este proyecto piloto se aplique a nivel nacional? Depende de cómo se decida ampliar el programa, se hace un cálculo del costo de compra de productos frescos y puede variar dependiendo de la amplitud del incremento del programa.