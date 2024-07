Directora de Merienda Escolar: “En un pueblito con satisfacción se comen ese arroz y frijoles”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Xenia Pineda, declaró que los padres son ingeniosos y colaboran con 25 o 50 lempiras para complementar la merienda escolar, así sus hijos comen bien durante un mes.

“Cuando usted me dice que a los niños no les gusta la merienda, porque solo es arroz y frijoles, eso se lo pudieron haber dicho aquí en la parte urbana, pero si usted se va al área rural, donde está la mayoría de los estudiantes, son niños que no tienen un plato de comida al día, ni siquiera en tres días para comer”, declaró.

“Entonces, usted va a un pueblito de cualquiera del interior del país, ve la satisfacción con que esos niños se están comiendo ese arroz y frijoles, porque es una comida que ellos no tienen”, resaltó.

Pineda expresó que los padres son tan ingeniosos que ellos mismos hacen una cooperación para poder darle a sus hijos más ingredientes, por ejemplo, en occidente comen muchas hojas.