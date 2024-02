Su madre es soltera, vende tortillas en una colonia considerada marginal en Tegucigalpa; sus cuatro hermanitos son de papás distintos y estudiar no está entre sus prioridades.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miguelito, nombre ficticio en atención a los derechos de la niñez, tiene 13 años, no terminó el sexto grado y para ayudar en el sustento de su casa trabaja como ayudante de albañil.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó el número de los alumnos matriculados en el sistema gubernamental y no gubernamental, donde se evidencia una deficiente cobertura educativa.

No obstante, en el sistema educativo la matrícula de 2023, desde prebásica hasta secundaria, apenas llegó a 1.8 millones de estudiantes (incluidas instituciones públicas y privadas), según cifras de la Secretaría de Educación.

Lo anterior evidencia, que Honduras no ha logrado ni siquiera recuperar la población estudiantil del año 2020, cuando la pandemia de covid-19 obligó al cierre de los centros educativos, que sumaban 1,921,454 menores.

Las cifras analizadas por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus evidencian que los años con mayor número de alumnos matriculados entre el sector público y privados fueron entre el 2014 y 2018 , cuando cada año hubo más de dos millones de estudiantes.

Del 2021 en adelante, la recuperación no ha sido nada alentadora, debido a que las cifras se mantienen en 1.8 millones de alumnos, entre los sistemas gubernamentales y no gubernamentales.

“Ese millón no se puede recuperar, la Secretaría de Educación puede recuperar los que ya estaban, que es llegando a los dos millones de alumnos, ese millón que está fuera, siempre ha estado fuera y no hay forma de rescatarlo”, sentenció.

Cáceres, por su parte, indicó que hay más de un millón de niños en edad escolar que no asisten a los centros educativos, en su mayoría, ni siquiera han entrado al sistema o se fueron y no regresaron.

Dijo que “ningún niño va a perder el derecho de ingresar al centro educativo por no hacer el pago de un gasto administrativo”, dejando ver que el Estado se encargaría y asumiría. Asimismo, mencionó que “si un niño llega a la escuela sin uniforme, no se le va cerrar las puertas”.

Cáceres expresó que el 50% del millón de menores que están fuera del sistema educativo es por la pobreza, es decir, son 500 mil niños que no estudian por falta de recursos económicos.

Pero hay un 30%, que son unos 300 mil estudiantes, que no estudian porque sus padres no creen en el sistema educativo, y tampoco el alumno, porque no ven una oportunidad de crecimiento con la enseñanza.