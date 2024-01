En el centro, oriente y occidente del país se priorizó alfabetización

Además, Educación no ha mencionado cuál es la meta a alfabetizar para declarar a Honduras libre de analfabetismo en 2024. Según estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para que esto ocurra la tasa de analfabetismo debe ser inferior al 5%.

Sin embargo, hay tres departamentos donde la población mayor de 15 años no ha sido capacitada para aprender a leer y escribir.

Según análisis realizados por EL HERALDO Plus , estos municipios están ubicados en 15 departamentos del país, especialmente en el oriente, centro y occidente.

“La meta de acá es diferente para mí porque yo no sabía escribir mi nombre ni números y ahora puedo. Todo es ponerle interés para aprender”, comentó doña Margarita, una mujer de 51 años que reside en Cane, La Paz.

EL HERALDO Plus visitó varios municipios donde se está aplicando el programa “Yo sí puedo” . Durante el recorrido se conocieron casos en los que las personas contaban cómo el método cubano les había ayudado a aprender a leer y escribir, unas con más dificultades que otras.

Afirmó que para nombrar estos 100 municipios libres de analfabetismo probablemente buscaron puntos geográficos donde la tasa de analfabetismo era baja, pero “en aquellos lugares donde los índices de analfabetismo sean más altos, la población sea un poco más reacia y que no hayan condiciones en las cuales pudieron haber aplicado la estrategia, probablemente no van a dar datos”.

“Valiéndonos de la información y de lo que ellos promocionan a nivel de 100 municipios con respecto al tema de analfabetismo, hay cuestionamientos de que esas cifras no son reales y que si se hace una investigación profunda a nivel de cada uno de los municipios, nos daremos cuenta que en realidad todavía hay muchos analfabetas dentro del sistema por diferentes factores”, explicó Jhonny Varela, experto en temas educativos.

EL HERALDO Plus consultó sobre la meta de alfabetización, tomando en cuenta que datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dicen que para 2022 unas 700 mil personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir, pero no recibió respuesta por parte de Educación.

De acuerdo con el experto en educación, Jhonny Varela, la Secretaría de Educación ha manejado estas cifras de forma muy reservada, especialmente al hablar sobre las personas alfabetizadas en cada municipio, pues desde la oficina de relaciones públicas dijeron que esos datos los tenían los cubanos.

“Los antecedentes en programas, por ejemplo en el 2008, se hizo toda una iniciativa en temas de poder reducir el analfabetismo en Honduras y los logros no fueron tan significativos”, cuestionó Varela, al afirmar que para erradicar completamente el analfabetismo se requiere de una “estructura del Estado y no directamente de que los profesores o los estudiantes puedan atender a esta población”.

Al ser consultado sobre los resultados en otros países, afirmó que para que el programa funcione no solo debe aplicarse los cuatro años que dura un gobierno, sino que debe ser parte de la política educativa, incluso en gobiernos venideros.

Además, se debe persuadir a la población para capacitarse, especialmente a los adultos y adultos mayores, quienes trabajan o piensan que no les servirá de nada aprender a leer y escribir .

Este es uno de los principales factores, así como la economía en los hogares, pues aunque la capacitación y materiales son gratis -en muchos casos- requiere gastos adicionales como pasajes y comida.