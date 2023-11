Tercera edad, una etapa llena de desafíos para los hondureños

De acuerdo con una valoración de la Fiscalía de Protección al Consumidor y de la Tercera Edad , en este país “el envejecimiento es tratado de una manera excluida, debido a que no existe un sistema de educación que busca crear una imagen positiva de la vejez; el reconocimiento de los valores; y la experiencia de vida de aquellos que han alcanzado edad avanzada”.

En el otro extremo, los que no previnieron su situación será más difícil, en un país donde los índices de pobreza alcanzan el 76 por ciento y la pobreza extrema un 52 por ciento. Los únicos beneficios que podrían gozar son los que establece una Ley de Protección y Atención al Adulto Mayor y Jubilados, pero muy poco de sus artículos se cumplen.

“A mi edad sigo trabajando, porque no nos acostumbramos a vivir sentados sin hacer nada. Con mi esposo pusimos una pulpería y todos los días nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde atendiendo a la gente. Como pareja no dependemos de nadie, nos sostenemos solos”, aseguró mientras reclamaba unos medicamentos en la farmacia del Seguro Social.

Tomasa Herrera, una jubilada del Instituto Hondureño de Seguridad Social (I HSS ), relató que la tercera edad es un periodo de muchos desafíos, pues no solo se tiene que enfrentar al retiro laboral con una jubilación mensual que puede estar entre los 4,000 y 7,000 lempiras- o sea entre los 162 y 284 dólares al cambio actual-, sino también a una estigmatización de que ya no tienen capacidad productiva, cuando eso es totalmente falso.

En los países desarrollados la acumulación de conocimientos durante toda una vida juega a favor de estas personas y su productividad sigue siendo fundamental para esas sociedades, no obstante, en las naciones subdesarrolladas son marginadas, sobre todo aquellas que realizan un trabajo físico.

Para el psiquiatra Arón Rodríguez, se asume socialmente que las personas de la tercera edad ya no son tan productivas y eso no es cierto. En otros países, altamente desarrollados, como Japón, se les toma muy en cuenta porque tienen experiencias y capacidades laborales de gran utilidad en el mercado productivo, contrario a Honduras donde se le hace a un lado y se opta por una mano de obra joven, aunque eso no sea garantía de calidad.

“Esta es una etapa de vida que no garantiza el hecho de que la persona sea improductiva, por lo contrario más bien es de productividad y quizás tienen un poco más de oportunidad porque ya no tienen responsabilidades, ya su familia, hijos están fuera de su responsabilidad y son más independientes para tener la facilidad de trabajar y hacer una vida tranquila”.

Es normal que en la medida avance hacia los 60 años, el ser humano comienza normalmente a evaluar el cumplimiento de objetivos personales como el de su propia autoformación, el gozar de una familia, haber educado a sus hijos, tener una vivienda digna y contar con alternativas para continuar el proceso de la vida, entre otros, sostuvo el psiquiatra.

De acuerdo con Rodríguez, al entrar a ese periodo de evaluación de logros, vienen determinadas respuestas emocionales y empieza entonces el caso de la frustración, la ansiedad. Como no hubo una planificación entonces se cuestionan, asimismo, y presionado por otras circunstancias como el aún tener hijos en una minoría de edad y las limitaciones económicas entonces entra en angustia.

Además, tienen que enfrentar las enfermedades por el ritmo de vida que llevaron, las limitaciones financieras e incluso la soledad y hasta el abandono luego que sus hijos ya hacen sus propias vidas; esto genera en algunas ocasiones que haya ciertas personas mayores que se encierren y no quieran saber nada del mundo, analizó el psiquiatra.

Por eso, según Rodríguez, el Estado está en la obligación de ofrecerles una mejor calidad de vida, de prestarle mucha atención a la salud mental, lo que evitará que haya personas de este grupo etario que entren en crisis y quienes afronten tal situación puedan superarla.

Este psiquiatra demanda del Estado políticas enmarcadas en garantizar la atención y la salud tanto física como mental de las personas de la tercera edad, contemplando también programas de protección más rigurosos. “En un sistema como el nuestro entrar o vivir la etapa de la tercera edad es súper ganancia ya que estamos expuestos a muchas cosas”, añadió.