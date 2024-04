La crisis del camarón que se vive en la zona sur de Honduras está impactando directamente a los trabajadores, ya que entre 7,000 y 8,000 empleos directos se han perdido, debido al cierre de unas 250 fincas que han dejado de producir , constató el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

“El patrón sembró -camarón-en el primer ciclo, pero le fue mal, entonces despachó a los demás y solo quedé yo cuidando, creo que este año ya no va seguir porque está perdiendo mucho”, expresó Julio Aguilar, mientras su can buscaba restos de comida en la laguna seca.

“Lo últimos que tocó cuando estamos en situaciones como esta son los empleados, pero ya no puedo más, me están exigiendo que reduzca costos porque los ingresos han caído y con mucho dolor tengo que despedir personal”, expresó Javier Amador, director ejecutivo de la Andah a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.