Gobierno adeuda 14 millones de dólares a Covi por subsidio del peaje

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de la presidenta Xiomara Castro acumula dos años de no pagar el subsidio del peaje a la empresa Concesionaria Vial de Honduras (Covi), lo que ha derivado que los conductores estén a las puertas de un fuerte aumento en las tarifas. Fuentes de Covi Honduras confirmaron a EL HERALDO Plus que la deuda asciende a unos 14 millones de dólares, es decir, más de 364 millones de lempiras —al cambio actual—, correspondiente a los años 2024 y 2025. La concesionaria informó la mañana de este jueves en un comunicado oficial que a partir del próximo jueves, 15 de enero de 2026, aumentarán las tarifas del peaje para los usuarios de la carretera CA-5 Norte. El golpe económico es fuerte, debido a que se trata de un acumulado cinco años de subsidio que absorben los incrementos, y van desde los 9 lempiras en los carros livianos hasta los 98 en los camiones de seis ejes. El 14 de enero se tiene previsto que concluya el acuerdo suscrito el 12 de enero de 2024 entre Covi Honduras y el gobierno, con el fin de no trasladar al usuario la actualización de los montos a la tarifa del peaje, que corresponde, según contrato, cada 15 de enero. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La concesionaria detalló que desde hace cinco años no se cobra el reajuste al peaje, ya que en 2021, con el paso de la pandemia de covid 19 se determinó no aplicarlo. El gobierno de Libre decidió asumir ese costo. La empresa ecuatoriana justificó que solo cumple la cláusula 9.4 del contrato de concesión, donde se establece el mecanismos para el reajuste de la tarifa utilizando la fórmula contractual. Esta se realiza considerando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Honduras y de Estados Unidos de América, así como la variación del tipo de cambio del dólar.

La fuente informó que la deuda de 2024 es de unos cinco millones de dólares, es decir alrededor de 130 millones de lempiras, mientras que en el 2025 son casi 10 millones de dólares, equivalente a unos 260 millones de lempiras.

En ese sentido, al terminar el acuerdo de subsidio la concesionaria está obligada a aplicar el contrato de concesión, ya que a pesar que el gobierno asume el aumento, los montos obligatoriamente se van acumulando.

Movimiento

La construccción de las casetas de peaje inició en 2014 y se tiene previsto que el contrato finalice el 8 de marzo de 2037, establecen documentos de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) revisados por EL HERALDO Plus.

Según cifras de la SAPP en 2024 Covi recaudó más de 828.8 millones de lempiras, de los cuales, 246.7 corresponden a la caseta de Zambrano, 302.8 millones en Santa Cruz de Yojoa y 279.1 millones en Siguatepeque. Para 2024, Covi reportó que un total de 15,021,278 automotores o usuarios que transitaron por el tramo concesionado en las tres estaciones de peaje, siendo la de mayor tráfico vehicular la de Zambrano, con un 35% del total, seguido por Yojoa (33%) y Siguatepeque (32%). La SAPP todavía no presenta el informe del cierre de 2025 sobre los ingresos y tráfico vehicular en esta carretera, no obstante, la tendencia en los últimos años apunta al aumento, es decir, que el negocio es rentable para la empresa concesionaria. Al consultarle a la fuente sobre si el aumento es irreversible, expresó que hasta la tarde de este jueves no se habían sentado a negociar con las autoridades del gobierno, con el fin de llegar a un acuerdo.

Las negociaciones se han realizado directamente entre la concesionaria y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para que los pagos sean efectuados por medio de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Octavio Pineda, titular de la SIT, en entrevista con EL HERALDO Plus reconoció que el Estado mantiene una deuda con la concesionaria, aunque sus estimaciones es menor, de entre 11 a 12 millones de dólares y que no puede ser solventada en un 100% en la presente administración.

Explicó que la deuda es por la readecuación de la tarifa del peaje en los últimos años, desde el 2022 hasta la fecha, pero se ha ido pagando. Cada año se aplica la fórmula con base al IPC, pero normalmente los precios siempre van en aumento, nunca hacia la baja, explicó.

Pineda recordó que el contrato de concesión se dio desde hace más de una década, y se ha seguido respetando, pero este gobierno buscó la opción de congelar los aumentos a través de acuerdos. El último pactado vence el 15 de enero de este año.

"Estamos llegando a acuerdo con ellos para poderlo extender al menos a febrero y que sea el siguiente gobierno el que tome la determinación", dijo en relación a los aumentos. Al consultarle si tiene recursos para cancelar la deuda en esta administración y no dejarle compromisos al próximo gobierno, Pineda dijo que "toda la deuda no, pero sí estamos pagándoles”. Estimó que en los próximos días podrían cancelar unos 6 o 7 millones de dólares, ya que también hubo deuda que dejó el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, "a nosotros nos heredaron y va haber deuda que nosotros le vamos a heredar a la siguiente administración".

Los aumentos

Pineda dijo que todos los años se va generar el problema de aumentos al peaje y, aunque el gobierno lo subsidie, existirá una acumulación debido a las condiciones del contrato. La salida para establecer una tarifa fija es por medio de reformas al contrato de concesión, para lo cual presentó una propuesta a la SAPP y al Congreso Nacional, pero no fueron atendidas. A partir del 15 de enero, de aplicarse el ajuste, los carros livianos pasarán de pagar 22 lempiras en cada una de las casetas de peaje a 31 lempiras, es decir, 9 lempiras más. En los carros de dos ejes, actualmente se pagan 90 lempiras y pasará a 122 lempiras, con un aumento de 32 lempiras.

Los carros de tres ejes pagan actualmente 134 lempiras y pasarían a pagar 184 lempiras, con un aumento de 41 lempiras.