Gobierno adeuda 14 millones de dólares a Covi por subsidio del peaje

Pineda dijo que todos los años se va generar el problema de aumentos al peaje y, aunque el gobierno lo subsidie, existirá una acumulación debido a las condiciones del contrato.La salida para establecer una tarifa fija es por medio de reformas al contrato de concesión, para lo cual presentó una propuesta a la SAPP y al Congreso Nacional, pero no fueron atendidas.A partir del 15 de enero, de aplicarse el ajuste, los carros livianos pasarán de pagar 22 lempiras en cada una de las casetas de peaje a 31 lempiras, es decir, 9 lempiras más.En los carros de dos ejes, actualmente se pagan 90 lempiras y pasará a 122 lempiras, con un aumento de 32 lempiras.