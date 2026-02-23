¿Cuánto acumularon las alzas a los combustibles en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia alcista en los precios de los combustibles prevalece, acumulando hasta seis semanas.

El encarecimiento en el costo de los combustibles se viene registrando en el territorio hondureño desde el pasado 19 de enero, es decir antes que asumiera el nuevo gobierno, revisó EL HERALDO con base a las estructuras divulgadas por la Secretaría de Energía (Sen).

El refinado del petróleo que más ha elevado su valor es el queroseno que pasó de 72.78 lempiras a 81.58 lempiras en el Distrito Central, un alza acumulada de 8.80 lempiras.

De 6.45 lempiras ha sido el aumento experimentado por la gasolina superior de 95 octanos, por lo que para el cuarto septenario de febrero se cotiza a 105.12 lempiras por galón.

Los consumidores de gasolina regular encontraban este producto a 89.79 lempiras, pero a la fecha pagan 94.82 lempiras, es decir 5.03 lempiras adicionales.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

A partir del 26 de enero pasado el diésel registra incrementos, en específico cinco variaciones consecutivas que suman 4.75 lempiras, por lo que su precio en bomba es de 89.13 lempiras hasta el próximo 1 de marzo.

En el caso del Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular subió 62 centavos en cuatro ampliaciones y se vende a 44.17 lempiras el galón.