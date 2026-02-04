Gasolina superior volvió a rebasar los L100 en el DC después de 35 días

Tegucigalpa, Honduras.- Los consumidores de gasolina superior de 95 octanos en el Distrito Central (DC) solo se beneficiaron 35 días de comprar este refinado del petróleo por debajo de los 100 lempiras por galón.

EL HERALDO revisó que el 29 de diciembre de 2025 el combustible cayó de la centena de lempiras al haber transcurrido 351 días.

Durante enero de 2026 este tipo de gasolina experimentó variaciones mixtas, dos rebajas e igual número de incrementos.

A 100.62 lempiras se cotiza el galón de gasolina superior 95 octanos a partir del 2 de febrero, precio que mantendrá hasta el 8 de febrero próximo.

Pese a las variaciones, en San Pedro Sula este carburante se adquiere a 98.05 lempiras, mientras que en otros municipios también tiene un valor menor a esa "barrera".

En lo que va de este año el referido producto reportó rebajas por 1.08 lempiras y 2.37 lempiras de alzas.