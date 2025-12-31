Gasolina superior de 95 octanos bajó de L100 por galón luego de 351 días

Tegucigalpa, Honduras.- Con la estructura de precios de los combustibles que abarca los últimos días de este año y primeras fechas de 2026, la gasolina superior de 95 octanos descendió de los 100 lempiras por galón en la capital.

Pero, ¿cuántos días transcurrieron desde la última vez que este combustible se cotizó a ese precio?

EL HERALDO revisó que tuvieron que pasar 351 días para que el refinado del petróleo se cotizara por debajo de la centena de lempiras.

A partir del 13 de enero de 2025 este carburante volvió a subir de la considerada como "barrera" y se ha mantenido por encima de ese costo.

Con dos rebajas desde el 15 de diciembre que sumaron 2.26 lempiras, el galón de la gasolina superior 95 octanos cayó a 99.33 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como de Comayagüela.

El 16 de septiembre de 2024 los capitalinos también gozaron de este beneficio temporal de adquirir a menos de 100 lempiras el referido combustible, luego de tres años, tres meses y 20 días, informó este rotativo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sen), la gasolina superior de 95 octanos experimentó 26 aumentos y 12 disminuciones de enero a septiembre de 2025.