La gasolina superior ha experimentado 26 aumentos hasta septiembre 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Al noveno mes de 2025, es decir septiembre, la gasolina superior de 95 octanos fue el refinado del petróleo con mayores aumentos tanto en la capital como en San Pedro Sula, constató EL HERALDO con datos de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB).

Un total de 26 alzas registró este carburante del 1 de enero al 30 de septiembre pasado, seguido de 24 incrementos que tuvo la gasolina regular y 21 el diésel.

En el caso de las disminuciones, el queroseno registró 19 e igual cantidad de subidas.

Si bien las variaciones para los combustibles de mayor demanda fueron similares en ambas ciudades hubo una diferencia en la gasolina regular, producto que se elevó por 24 semanas en las estaciones de servicio capitalinas y 25 veces en la capital industrial del país.

En las reducciones se reportó margen de un septenario, 14 bajas en el Distrito Central y 13 en SPS.

Por 119 días el galón de gasolina superior 95 octanos se mantuvo por debajo de los L100 contados a partir del 16 de septiembre de 2024 hasta el 13 de enero de este año, según la fuente oficial.