¿Cuántos aumentos más se pronostican para los combustibles en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de los combustibles en el mercado hondureño continuarán hacia el alza en las próximas semanas, pero en menor cuantía respecto a la presente semana, cuando las gasolinas aumentaron entre 1.47 y 2.02 lempiras por galón de gasolinas, L2.21 para la querosina y L1.49 para el diésel. Así lo pronostican expertos nacionales, quienes advierten que la fórmula usada por la Secretaría de Energía (Sen) acumula las variaciones de los refinados en el mercado internacionales durante los últimos 22 días, a lo que se agrega la devaluación del tipo de cambio del lempira frente al dólar en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras. Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), sostiene que “el mercado internacional de los combustibles es muy volátil en el corto plazo por factores geopolíticos, inventarios, ajustes en la producción y la demanda mundial, nuestras proyecciones son que de mantenerse la tendencia podrían registrarse nuevos incrementos en las próximas dos semanas”.

Sin embargo, estima que "estos incrementos serían de menor magnitud en comparación con las alzas de las semanas recientes". Subraya que el histórico de los derivados del petróleo indica que para esta época del año los precios suben. Para Silva, se debe continuar monitoreando de cerca la evolución del precio internacional del crudo y de los productos refinados, particularmente los destilados, ya que continúan siendo los más sensibles al cambio climático, así como a las condiciones de oferta y demanda. De acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, la tendencia es que los precios de los combustibles se incrementen una o dos semanas más, pero las alzas serán inferiores que las autorizadas por la Sen en la presente semana.