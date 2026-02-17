Capturan a salvadoreño con L2.3 millones en efectivo en punto fronterizo de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un hombre de nacionalidad salvadoreña fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) tras ser sorprendido con más de 89,000 dólares —equivalentes a 2.3 millones de lempiras— cuando intentaba ingresar al país por el sur de Honduras.
La captura se realizó la noche del lunes en el punto fijo de control La Corteza, en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, durante un operativo de rutina en la zona fronteriza.
De acuerdo con el informe policial, el extranjero pretendía entrar al territorio hondureño procedente de El Salvador con destino al mismo municipio, lo que levantó sospechas entre los agentes asignados al retén.
Al practicarle una inspección minuciosa, los funcionarios encontraron el dinero en efectivo distribuido en tres fajos: dos de 30,000 dólares cada uno y un tercero con 29,000 dólares.
El monto no pudo ser justificado por el detenido, por lo que se procedió a su requerimiento inmediato bajo la figura del delito de lavado de activos, según detallaron las autoridades.
Durante la operación también se decomisó el vehículo en el que se transportaba, un pick-up Mitsubishi, que fue puesto a disposición de las instancias correspondientes como parte de la investigación.
La identidad del sospechoso no fue revelada, pero la Policía confirmó que se trata de un hombre de 37 años, quien permanece bajo custodia mientras se define su situación legal.
Las autoridades indicaron que el caso continúa en proceso investigativo y no descartan que el dinero tenga vínculos con estructuras criminales que operan en la zona sur del país.