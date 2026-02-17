Capturan a salvadoreño con L2.3 millones en efectivo en punto fronterizo de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un hombre de nacionalidad salvadoreña fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) tras ser sorprendido con más de 89,000 dólares —equivalentes a 2.3 millones de lempiras— cuando intentaba ingresar al país por el sur de Honduras.

La captura se realizó la noche del lunes en el punto fijo de control La Corteza, en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, durante un operativo de rutina en la zona fronteriza.

De acuerdo con el informe policial, el extranjero pretendía entrar al territorio hondureño procedente de El Salvador con destino al mismo municipio, lo que levantó sospechas entre los agentes asignados al retén.