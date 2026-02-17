  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a dos supuestos miembros de la MS-13 en Lomas del Carmen, San Pedro Sula

En la operación se decomisó un arma de fuego, supuesta cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 09:13
Capturan a dos supuestos miembros de la MS-13 en Lomas del Carmen, San Pedro Sula

Los sospechosos fueron detenidos por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Dos presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados durante una saturación policial desarrollada en el sector Lomas del Carmen, en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras”.

De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, uno de los detenidos es un hombre de 31 años, conocido con el alias de “El Barbón”, quien supuestamente ostenta el rango de “Gatillero” dentro de la estructura criminal desde hace cinco años. Según las autoridades, además de ejecutar actos violentos, también giraba órdenes para la comisión de diversos delitos en la zona.

¿Qué enfermedad padecía Diana Hernández, joven que murió al no poder costear traslado aéreo?

Se informó que el sospechoso había sido detenido en 2016 en Villanueva, Cortés, por el delito de adquisición de vehículo robado.

En la misma operación fue arrestada una mujer de 23 años, alias “La Gorda”, quien presuntamente se desempeñaba desde hace dos años como “Traca”, encargada de la venta y distribución de drogas en el sector.

Durante el operativo se decomisó un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y varios proyectiles, 48 ​​​​bolsitas con polvo blanco supuesta cocaína, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Kevin Valle dejó mal estacionada su moto y fue asesinado por un guardia en la capital

Ambos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía correspondiente por suponerlos responsables de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias