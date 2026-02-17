Capturan a dos supuestos miembros de la MS-13 en Lomas del Carmen, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Dos presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados durante una saturación policial desarrollada en el sector Lomas del Carmen, en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras”.

De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, uno de los detenidos es un hombre de 31 años, conocido con el alias de “El Barbón”, quien supuestamente ostenta el rango de “Gatillero” dentro de la estructura criminal desde hace cinco años. Según las autoridades, además de ejecutar actos violentos, también giraba órdenes para la comisión de diversos delitos en la zona.