Capturan a dos supuestos miembros de la MS-13 en Lomas del Carmen, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Dos presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados durante una saturación policial desarrollada en el sector Lomas del Carmen, en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras”.
De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, uno de los detenidos es un hombre de 31 años, conocido con el alias de “El Barbón”, quien supuestamente ostenta el rango de “Gatillero” dentro de la estructura criminal desde hace cinco años. Según las autoridades, además de ejecutar actos violentos, también giraba órdenes para la comisión de diversos delitos en la zona.
Se informó que el sospechoso había sido detenido en 2016 en Villanueva, Cortés, por el delito de adquisición de vehículo robado.
En la misma operación fue arrestada una mujer de 23 años, alias “La Gorda”, quien presuntamente se desempeñaba desde hace dos años como “Traca”, encargada de la venta y distribución de drogas en el sector.
Durante el operativo se decomisó un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y varios proyectiles, 48 bolsitas con polvo blanco supuesta cocaína, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.
Ambos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía correspondiente por suponerlos responsables de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas.