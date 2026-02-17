Laporta sobre errores arbitrales: "Ganaremos LaLiga contra todo y contra todos"

Barcelona, España.- El expresidente del Barcelona Joan Laporta ha afirmado este martes que, pese a la última derrota ante el Girona en Montilivi (1-2), tiene "más claro que nunca" que el equipo azulgrana ganará la Liga, aunque tendrá que hacerlo "contra todo y contra todos". "Conozco a Hansi Flick (el entrenador) y a Deco (Anderson Luis de Souza, el director deportivo), y conozco lo que se respira en el vestuario y la personalidad de nuestros jugadores, y estoy seguro de que ganaremos LaLiga; totalmente seguro", ha afirmado en el acto de inauguración de su sede electoral.

El ahora precandidato a la presidencia del Barça ha apuntado que "todo gran equipo tiene un momento de bajón", pero que en el caso del cuadro catalán, cuando eso sucede, "hay algunos que se aprovechan". "Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos. No solo desde el punto de vista deportivo, que tendría una cierta lógica, sino que en el ámbito extradeportivo es una obviedad que hay determinados círculos de poder que no quieren que la ganemos", ha alertado.