Laporta sobre errores arbitrales: "Ganaremos LaLiga contra todo y contra todos"

Joan Laporta no ha dudado en hablar sobre los errores, desde su punta de vista, en contra del Barcelona en partidos de LaLiga

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 11:56
Joan Laporta ha hablado de como están fallando en contra del Barcelona.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El expresidente del Barcelona Joan Laporta ha afirmado este martes que, pese a la última derrota ante el Girona en Montilivi (1-2), tiene "más claro que nunca" que el equipo azulgrana ganará la Liga, aunque tendrá que hacerlo "contra todo y contra todos".

"Conozco a Hansi Flick (el entrenador) y a Deco (Anderson Luis de Souza, el director deportivo), y conozco lo que se respira en el vestuario y la personalidad de nuestros jugadores, y estoy seguro de que ganaremos LaLiga; totalmente seguro", ha afirmado en el acto de inauguración de su sede electoral.

El ahora precandidato a la presidencia del Barça ha apuntado que "todo gran equipo tiene un momento de bajón", pero que en el caso del cuadro catalán, cuando eso sucede, "hay algunos que se aprovechan".

"Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos. No solo desde el punto de vista deportivo, que tendría una cierta lógica, sino que en el ámbito extradeportivo es una obviedad que hay determinados círculos de poder que no quieren que la ganemos", ha alertado.

En este sentido, se ha referido a decisiones arbitrales como la de este lunes en Montilivi, donde Soto Grado no señaló un claro pisotón a Jules Kounde en la jugada del gol que dio la victoria al Girona.

"No sabemos las razones por las que los árbitros no hacen lo que tendrían que hacer, no se entiende ahora que hay tanto apoyo tecnológico. Unas veces se utiliza y otras no, y el criterio generalmente perjudica al Barça. Pero con eso ya contamos, porque ha sido históricamente así", ha reflexionado Laporta.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

