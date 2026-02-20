¿Cuánto aumentarán los combustibles este lunes 23 de febrero en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al detalle de los derivados del petróleo experimentarán este lunes -23 de febrero-un nuevo incremento en el mercado hondureño. Las variaciones en bomba oscilarán entre 76 centavos y 1.22 lempiras por galón para las gasolinas, diésel y querosina en las estaciones de servicio que operan en Tegucigalpa y Comayagüela. Así lo anunció este día viernes la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen). Para el gas licuado vehicular, el alza será de 13 centavos en la capital de la República. Las gasolinas acumulan el sexto incremento y el quinto para el diésel.

Para San Pedro Sula, los precios al consumidor de las gasolinas, diésel y querosina oscilarán entre 74 centavos y 1.24 lempiras el galón; el gas licuado vehicular subirá 13 centavos. El cilindro de gas licuado propano de 25 libras se mantiene congelado hasta el mes de abril: 238.13 lempiras en esta ciudad y L216.99 en San Pedro Sula.

Nuevos precios