¿Cuánto aumentarán los combustibles este lunes 23 de febrero en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al detalle de los derivados del petróleo experimentarán este lunes -23 de febrero-un nuevo incremento en el mercado hondureño.
Las variaciones en bomba oscilarán entre 76 centavos y 1.22 lempiras por galón para las gasolinas, diésel y querosina en las estaciones de servicio que operan en Tegucigalpa y Comayagüela.
Así lo anunció este día viernes la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen). Para el gas licuado vehicular, el alza será de 13 centavos en la capital de la República. Las gasolinas acumulan el sexto incremento y el quinto para el diésel.
Para San Pedro Sula, los precios al consumidor de las gasolinas, diésel y querosina oscilarán entre 74 centavos y 1.24 lempiras el galón; el gas licuado vehicular subirá 13 centavos.
El cilindro de gas licuado propano de 25 libras se mantiene congelado hasta el mes de abril: 238.13 lempiras en esta ciudad y L216.99 en San Pedro Sula.
Nuevos precios
La gasolina superior de 95 octanos se cotizará este lunes, a partir de las 6:00 de la mañana, en 105.12 lempiras el galón, con un aumento de 76 centavos.
El precio vigente de este refinado es de 104.36 lempiras en la capital hondureña.
El galón de gasolina regular de 91 octavos subirá de 93.63 a 94.82 lempiras el galón, con un aumento de L1.19. Este refinado cuenta con un subsidio de 50% semanal.
El diésel es el refinado que mayor alza registrará este lunes 23 de febrero, con 1.22 lempiras y, por ende, el galón se incrementará de L88.09 a L89.13 en Tegucigalpa y Comayagüela.
La querosina, de acuerdo con la estructura de precios de la Secretaría de Energía, aumentará de 80.42 a 81.58 lempiras el galón, con un ajuste de L1.16.
El gas licuado vehicular subirá de 44.54 a 44.67 lempiras por galón.
La Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe) y la Coalición Patriótica de la Solidaridad (CPS), a través de sus directores ejecutivos Saraí Silva y Juan Carlos Rodríguez, respectivamente, consideran que los carburantes continuarán hacia el alza, en menores cuantías respecto a la semana anterior, y por una semana más.
Desde el lunes anterior, los combustibles registraron el incremento más fuerte de los últimos meses: 2.22 lempiras para el queroseno, L2.02 para la gasolina superior, L1.49 para el diésel, L1.47 para la regular y 25 centavos para el gas vehicular.