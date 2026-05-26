¿Qué sistema antisabotaje instaló la ENEE en hidroeléctrica Patuca III?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de un informe final sobre los hechos acaecidos en el 2023 a lo interno de la central hidroeléctrica Patuca III, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tomó acciones para evitar un incidente similar.

EL HERALDO, único medio de comunicación que ha realizado un recorrido de principio a fin en la represa situada en Olancho constató que los 12 yugos o vigas de apoyo de las seis compuertas fueron anclados.

El jefe interino de unidad del embalse, Nery Díaz, informó que "ahora están todos encadenados (refiriéndose a los yugos) para evitar que vuelva a suceder; si llegara a pasar que alguien por mala fe u otra cosa quiere hacer algo, tiene que romper esas cadenas primero".

"Una de las posibles hipótesis es que el viento botó las vigas porque eso si es cierto, esa noche (del suceso) aquí es un canal natural y hay tanto viento que a veces nosotros no podemos operar el equipo", comentó.

En junio de 2023 se notificó sobre el movimiento y extravío de las vigas de apoyo de la compuerta de mantenimiento de bocatoma de la unidad dos de Patuca III, situación que fue tildada de sabotaje.

Estos dispositivos con un peso de al menos 100 kilogramos cayeron dentro de una de las unidades de generación energética de la represa, sin embargo, no causó mayores daños solo la indisponibilidad por ocho días.

El consorcio conformado entre la Asociación de Consultores en Ingeniería y GeoConsult (ACI-GeoConsult) que manejaron por siete años la referida central hidroeléctrica emitieron un informe sobre los hechos en el que plantearon varias recomendaciones.

A partir de 2024 la ENEE asumió el control operativo al igual que mantenimiento de Patuca III.

Un equipo periodístico de EL HERALDO visitó la referida represa para constatar la nueva suspensión temporal por el bajo nivel del río Patuca que se encuentra a 280 metros sobre el nivel del mar.

Pese a esta situación que cumplió diez días no ha cesado todas las funciones de la segunda hidroeléctrica más grande del país debido a que se le suministra energía con un motor diésel y se está despachando 15 metros cúbicos de agua para no afectar el ecosistema de las zonas aledañas.