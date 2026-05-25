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EL HERALDO entra al cuarto de máquinas de Patuca III durante suspensión de operaciones

EL HERALDO ingresó al cuarto de máquinas de Patuca III durante la suspensión de operaciones, mostrando el interior de la hidroeléctrica en medio de la paralización temporal.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 17:46
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