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Así funcionan las compuertas de Patuca III y sus puntos de control

Así operan las compuertas de Patuca III y los puntos de control que regulan el funcionamiento de la hidroeléctrica durante sus procesos de supervisión y manejo.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 17:45
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