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¿Cómo hubiese sido la lista de 26 jugadores de Honduras de haber logrado el boleto al Mundial?

Cada selección lleva 26 jugadores al Mundial y basado en diversos factores, habría al menos 23 fijos si Honduras hubiese logrado el objetivo

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 11:14
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Si Honduras hubiese clasificado al Mundial, ¿cuál habría sido el listado de jugadores para el Mundial 2026? Basado en el listado de jugadores que estuvieron en la última eliminatoria, rendimiento y otros aspectos, esta habría sido la lista aunque al menos tres puestos estarían en duda.

Foto: El Heraldo
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Reinaldo Rueda hubiese sido el DT de Honduras en el Mundial. EL HERALDO sacó un listado de al menos 23 jugadores fijos de los 26 que van a la Copa del Mundo por cada país.

Foto: Cortesía redes
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Edrick Menjívar sería el portero titular en caso que Honduras habría calificado a la Copa del Mundo. Tres porteros y Menjívar sería el uno.

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El segundo portero de los tres sería Luis "Buba" López, aunque no fue llamado a la última fecha FIFA.

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El tercer arquero de Honduras sería Luis Ortiz de Motagua, quien ahora se ha convertido en el segundo portero tras Edrick Menjívar.

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Pasamos a la línea de defensas donde generalmente cada selección cita 10 en este puesto. El primero hubiese sido Denil Maldonado, capitán de la Bicolor.

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Por su gran nivel se hubiese metido en el listado Giancarlo Sacaza, defensor de Motagua que ya se ha convertido en el mejor zaguero de Liga Nacional.

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Otro defensor aunque ahora mismo sería duda es Julián Martínez, quien se está recuperando de una lesión y hoy por hoy sería duda.

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Getsel Montes hubiese alcanzado a meterse en el listado final de Honduras si el boleto se hubiese conseguido.

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Joseph Rosales hubiese sido otro defensor, en su caso uno de los laterales izquierdos en la Copa del Mundo.

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Luis Vega, defensor de Motagua, fue parte del proceso y se habría metido en el listado final.

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Andy Najar no se hubiese retirado y habría sido el lateral derecho titular de Honduras en el Mundial.

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Cristopher Meléndez muy seguramente se habría metido al listado de 26 por la manera en cómo cerró el torneo con Motagua.

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Asimismo Darlin Mencía hubiese alcanzado a meterse en el listado final, lateral que juega en el fútbol de Uruguay. Acá hay 9 defensas y faltarían, al menos, uno, que seguiría como duda.

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Pasamos a la zona de volantes donde generalmente cada selección lleva nueve mediocampistas y el primero hubiese sido Kervin Arriaga del Levante de España.

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Aunque ahora mismo no tiene club, el otro volante central en el listado hubiese sido Deybi Flores. Incluso, continuaría en el fútbol de Arabia.

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Al listado de volantes se hubiese sumado Edwin Rodríguez del Olimpia.

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Asimismo Luis Palma del Lech Poznan de Polonia. El mediapunta cerró en gran nivel el certamen en el balompié polaco.

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Otro volante que se hubiese metido en el listado era Jorge Álvarez, volante que ya tiene 28 años.

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David Ruiz siempre fue del gusto de Reinaldo Rueda y con los últimos minutos que ha tenido seguramente habría estado en el listado de la Bicolor en la hipotética clasificación.

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Otro que era del gusto de Rueda era Rigoberto Rivas, quien habría aparecido en el listado final. En la zona de volantes tenemos 7 jugadores y faltaría al menos dos.

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Pasamos a la zona de delanteros y uno que hubiese estado y tampoco se habría retirado es Romell Quioto, quien cerró de gran manera el torneo en Arabia logrando el ascenso.

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Como ha venido siendo habitual, muy seguramente Jorge Benguché se hubiese colado en el listado de convocados.

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Basado en su gran nivel y que fue usado en el ocaso de la eliminatoria pasada, Dereck Moncada habría estado en el listado.

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Cerramos con una duda y es Antony Lozano, que hace meses no tiene participación con el Santos de México, aunque ya está recuperado. Hasta acá tenemos 23 jugadores de 26. ¿Quién crees que faltaría si se hubiese logrado el objetivo de clasificar?

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