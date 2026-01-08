  1. Inicio
Peajes más caros: estos son los nuevos precios que entrarán en vigencia en la CA-5

El ajuste, basado en el Índice de Precios al Consumidor, aplicará en las casetas de Zambrano, Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa, con aumentos que impactarán a vehículos livianos y de carga.

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 14:52
A partir del 15 de enero, las casetas de peaje en la CA-5 Norte aplicarán nuevas tarifas tras el vencimiento del acuerdo entre el Gobierno y Covi. Esto se sabe del nuevo trancazo que afectará a los hondureños.

Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
El aumento fue anunciado este jueves 8 de enero, luego de que no se renovara el pacto que mantenía congelados los precios durante 2025.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
La carretera CA-5 Norte, que conecta Tegucigalpa con Puerto Cortés, es una de las vías más transitadas del país y donde se aplica el ajuste.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
En la caseta de Zambrano, los conductores ya se preparan para pagar más por el paso vehicular.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
Los vehículos livianos pasarán de pagar 22 a 31 lempiras, un aumento de 9 lempiras por caseta.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
Los automóviles de dos ejes registran uno de los incrementos más significativos, al pasar de 90 a 122 lempiras.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
Para los vehículos de tres ejes, la tarifa subirá de 134 a 184 lempiras, según la proyección anunciada.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
Los automotores de cuatro ejes pagarán 245 lempiras, 66 más que la tarifa vigente hasta ahora.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
En el caso de los vehículos de cinco ejes, el cobro aumentará a 306 lempiras por cada paso en las casetas.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
Los vehículos de seis ejes enfrentarán el mayor ajuste, con un cobro proyectado de 367 lempiras.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
La caseta de Siguatepeque, en Comayagua, es otra de las estaciones donde se reflejará el nuevo tarifario.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
En Santa Cruz de Yojoa, transportistas y usuarios frecuentes expresan preocupación por el impacto económico del aumento.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
Según Covi, la revisión tarifaria responde a lo establecido en el contrato, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
Las tarifas no se actualizaban desde 2020, debido a acuerdos especiales y al impacto de la pandemia de covid-19.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
