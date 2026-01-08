Peajes más caros: estos son los nuevos precios que entrarán en vigencia en la CA-5

A partir del 15 de enero, las casetas de peaje en la CA-5 Norte aplicarán nuevas tarifas tras el vencimiento del acuerdo entre el Gobierno y Covi. Esto se sabe del nuevo trancazo que afectará a los hondureños.
El aumento fue anunciado este jueves 8 de enero, luego de que no se renovara el pacto que mantenía congelados los precios durante 2025.
La carretera CA-5 Norte, que conecta Tegucigalpa con Puerto Cortés, es una de las vías más transitadas del país y donde se aplica el ajuste.
En la caseta de Zambrano, los conductores ya se preparan para pagar más por el paso vehicular.
Los vehículos livianos pasarán de pagar 22 a 31 lempiras, un aumento de 9 lempiras por caseta.
Los automóviles de dos ejes registran uno de los incrementos más significativos, al pasar de 90 a 122 lempiras.
Para los vehículos de tres ejes, la tarifa subirá de 134 a 184 lempiras, según la proyección anunciada.
Los automotores de cuatro ejes pagarán 245 lempiras, 66 más que la tarifa vigente hasta ahora.
En el caso de los vehículos de cinco ejes, el cobro aumentará a 306 lempiras por cada paso en las casetas.
Los vehículos de seis ejes enfrentarán el mayor ajuste, con un cobro proyectado de 367 lempiras.
La caseta de Siguatepeque, en Comayagua, es otra de las estaciones donde se reflejará el nuevo tarifario.
En Santa Cruz de Yojoa, transportistas y usuarios frecuentes expresan preocupación por el impacto económico del aumento.
Según Covi, la revisión tarifaria responde a lo establecido en el contrato, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las tarifas no se actualizaban desde 2020, debido a acuerdos especiales y al impacto de la pandemia de covid-19.