En 8.4 puntos cayó participación en las elecciones generales de 2025

Acevedo y García coinciden en que ya es tiempo de que los organismos en materia electoral como el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP) dejen de estar en manos de los partidos políticos y dar apertura a representación ciudadana para lograr una verdadera democratización que rompa esa línea político partidaria."Los partidos se están encargando de matar la democracia, pues para ellos les conviene la partidocracia", comentó García.El director de Ciprodeh puntualizó que las instituciones -principalmente el CNE y el TJE- al quedar concentradas en las fuerzas políticas mayoritarias carecen de autonomía y sus representantes terminan obedeciendo más a los intereses de su partido."Se muestran como instituciones poco independientes y poco dispuestas a fortalecer el proceso democrático (...) las instituciones públicas y políticas no le están apostando a la democracia, le están apostando a la toma de decisiones centralizadas", aseguró Acevedo.Además de una profunda reestructuración en estas instituciones, García subrayó que son imperativas la aprobación de reformas electorales para mejorar los procesos electorales, eliminar la deuda política, limitar las reelección de diputados y alcaldes, entre otras más.Sin embargo, esto no será posible si no existe voluntad política. "Si abren la participación ciudadana, los actores políticos nacionales acostumbrados a manipular los procesos pierden el control sobre el mismo, y al perder el control es muy posiblemente que pierdan el poder y eso no les interesa", dijo Acevedo.