$!Crisis de camarón: 250 fincas cerraron al no haber mercado en Taiwán y México

Para los pequeños productos, el gobierno no hace el esfuerzo suficiente. El ejemplo está, según versión de los camaroneros, en que la titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, les dijo que si termina la producción de camarón en Honduras “no pasa nada”, palabras que causaron indignación, debido a que las fincas son su único patrimonio.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus llegó hasta los municipios costeros en el sur de Honduras, donde una de las industrias más grandes y que genera miles de empleos se hunde despacio, debido a las malas decisiones políticas, la falta de apoyo del gobierno y al cierre del mercado internacional.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, afirmó a EL HERALDO Plus que los productores han decidido suspender operaciones debido a la incertidumbre de los dos grandes mercados: China Taiwán y México .

El dato es aterrador para la economía de la zona y para quienes se dedican a este rubro, debido a que hay censadas unas 420 fincas, es decir, el 60% ha preferido no seguir trabajando.

“Producir hemos producido, lo que pasa es que no hay mercado, y el año pasado no trabajé por (falta) de fondos, porque en tres años solo para abajo y para abajo (pérdidas), y ahora ya no tenemos con qué trabajar”, expresó don José María, conocido en la zona como “don Chema”.