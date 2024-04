TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato , aseveró que el “ camarón no pierde como tal porque se congela y tiene la posibilidad de estar congelado durante dos años sin que tengan ningún deterioro” (sus palabras se pueden escuchar en el siguiente video desde el segundo 7).

La afirmación de Cerrato surgió en el marco que el Juzgado del Distrito de Estado de Sinaloa decidirá en la primera semana de mayo si suspende o no el bloqueo de la exportación del camarón hondureño a México, que se encuentra en un cierre temporal, generando pérdidas para los productores nacionales.

No obstante, más allá de que el camarón sí puede preservarse durante dos años congelado, este proceso produce pérdidas para los productores porque los costos de su almacenamiento son mayores en comparación a sus ganancias, en función de que los consumidores buscan el camarón más fresco.

Aunque el funcionario no citó ninguna fuente, informes sobre la vida de anaquel del camarón y expertos en la producción de ese marisco respaldan la afirmación.

El camarón blanco de occidente (Penaeus vannamei) es el que se cultiva en los departamentos de Choluteca y Valle, y que ha representado pérdidas en la zona sur del país, luego que el Juzgado de Sinaloa de México ordenó el 24 de enero la suspensión temporal de las importaciones de camarón de los países centroamericanos, debido a una denuncia de los acuicultores, argumentando que los productores centroamericanos del camarón incluían producto de Ecuador. Honduras rechazó la acusación en reiteradas ocasiones.

El presidente de la Andah, pese a que reconoció que sí se puede almacenar el camarón por dos años sin que sufra daños y pueda comercializarse, se mostró en contra de la afirmación de Fredis Cerrato, en la que señala que no hay pérdidas, solo “disminución de ganancias”.

Además, el titular del Andah, detalló que, para que los costos no sean elevados, el camarón debe estar congelado en un período de 35 a 40 días.

“Nadie guarda camarón dos años porque financieramente no es viable. Si usted cosecha el camarón y usted lo guarda, usted lo puede guardar unos cuantos días, pero mientras usted tenga el camarón guardado, tiene que pagar salarios, tiene que pagar costos de almacenaje, tiene que pagar seguridad tiene que pagar intereses en los bancos; entonces, todos esos costos que comen el poco margen, que hoy por hoy estamos logrando en las ventas del camarón, entonces las personas hoy rara vez va a tener camarón almacenado más allá de 35 o 40 días”, argumentó.

Agregó que el camarón congelado “puede pasar varios meses y no va a perder su calidad: lo tiene ahí dos años o más obviamente va ir perdiendo por ciertas características y si no está bien embalado o no está bien envuelto o está expuesto al frío intenso, se puede quemar”.